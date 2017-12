Concert de primăvară, cu Fuego

Sute de constănţeni au asistat, duminică seară, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, la unul dintre cele mai emoţionante spectacole oferite de Fuego la malul mării. Îndrăgitul artist a prezentat publicului constănţean show-ul intitulat „Rugă pentru flori”, un spectacol deosebit, structurat pe mai multe momente, în aşa fel încât cei prezenţi au trăit clipe speciale, în compania melodiilor de dragoste ale artistului, a secvenţelor din cariera acestuia sau a amintirii unor mari oameni de cultură plecaţi, prea curând, în lumea umbrelor. Cântecele, în interpretarea live impecabilă a lui Fuego, au fost susţinute prin colaje fotografice care au rulat pe toată durata recitalului, prin videoproiecţie. Imaginile cu flori multicolore, care au adus în sala de spectacol prospeţimea primăverii, îmbinate sugestiv cu secvenţele pline de nostalgie, dedicate unor artişti regretaţi precum Jean Constantin şi Nicu Constantin, Gheorghe Dinică, Ştefan Iordache sau Toma Caragiu şi melodiile sensibile care au compus repertoriul de concert au adus lacrimi în ochii spectatorilor de toate vârstele. „Lacrimi” s-a intitulat, de altfel, şi noul album pe care Fuego şi l-a lansat, la Constanţa, imediat după spectacol, un material discografic emoţionant, cu piese pe versurile scrise, în principal, de poeta Carmen Aldea Vlad, prezentă în sală şi pe muzica lui Cristian Popa (clape), aflat în trupa artistului.

Fuego şi trupa sa au reuşit să capteze atenţia publicului pe durata întregului spectacol, „Rugă pentru flori” putând fi descris în câteva cuvinte simple: emoţie, nostalgie, trecut şi noi începuturi, tribut adus marilor valori ale culturii româneşti. Probabil că punctul culminant al show-ului a fost atins cu momentul special dedicat memoriei marelui poet basarabean Grigore Vieru, despre care Fuego spunea că ar trebui să formeze, alături de Mihai Eminescu şi Adrian Păunescu, „Sfânta Treime a literaturii române”. De asemenea, o altă secvenţă apreciată din timpul show-ului a constituit-o solo-ul la chitară al tânărului instrumentist din trupa sa, Robert Caloian, care a interpretat „Besame Mucho”.

O măicuţă i-a dedicat lui Fuego o... poezie. Prezenţă spontană, ca de obicei, Paul Surugiu, alias Fuego, a transformat spectacolul într-un eveniment interactiv, dialogând permanent cu publicul, explicând, dând sau cerând sfaturi ori povestind cu umor. În ciuda unei mici probleme tehnice, legată de lumini şi care l-a făcut pe artist „puţin nervos”, după cum a mărturisit, Fuego a reuşit să susţină un spectacol de zile mari, la cel mai înalt nivel profesionist. Interpretul a primit numeroase buchete de flori, chiar în timpul spectacolului, din partea unor fani de toate de vârstele şi categoriile... sociale. Dacă un pensionar i-a spus că a ţinut să îi dăruiască flori, cu toate că i s-a micşorat pensia, o măicuţă a urcat pe scenă pentru a-i recita o poezie pe care i-a compus-o special.

După spectacol, Fuego a declarat, emoţionat: „De vreo şase ani, susţin aici două spectacole pe an, primăvara şi iarna. Deja publicul s-a învăţat cu mine, cu genul meu de spectacol şi mă bucur de săli pline. Nu numai asta mă leagă de Constanţa. Am foarte mulţi prieteni, iar doamna Carmen Aldea Vlad este cea care îmi scrie versurile şi atunci când nu am ce face acasă, dau fuga la malul mării, pentru că ce este mai frumos decât să compui stând şi privind marea?! Eu şi doamna Aldea Vlad scriem versurile pentru albumele mele, după ce poetul Grigore Vieru a plecat… într-o stea. E foarte greu să găseşti oameni care să scrie pentru sufletul tău. Aici, la malul mării, ai şi dispoziţia necesară, dacă vezi un apus de soare sau răsăritul... Am foarte mulţi prieteni aici, iar Constanţa îmi este foarte aproape de suflet”. Artistul a spus că va reveni pe scena constănţeană abia spre finalul anului, în luna decembrie, cu tradiţionalul concert de colinde, pentru că, deşi ştie că este dorit mai des în spectacole, preferă să se lase aşteptat şi publicului să i se facă dor, decât să… îl plictisească.