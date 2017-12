Concert de primăvară cu Fuego

Paul Surugiu, interpretul pe care mulţi români îl cunosc sub numele de Fuego, a poposit la Constanţa, în cadrul turneului său „Iubirea înfloreşte primăvara”. Artistul a susţinut, miercuri seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, un concert special pe care l-a dedicat în primul rând constănţencelor, motivând faptul că fiecare zi a acestui anotimp reprezintă o sărbătoare a feminităţii. Astăzi, Fuego a ajuns cu turneul la Târgovişte, urmând ca, până pe 27 martie, să mai străbată oraşele Braşov, Lugoj, Timişoara, Deva, Târgu Mureş, Piatra Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Bârlad şi Adjud.

PRIMĂVARĂ ÎN ACORDURI ŞI IMAGINI Concertul lui Fuego, care a durat aproximativ două ore, s-a desfăşurat într-o sală arhiplină. Concomitent cu piesele interpretate, pe un ecran aflat pe fundalul scenei au fost proiectate imagini cu peisaje de primăvară, amplificând senzaţia acestui anotimp. Acompaniamentul a fost realizat de un band format din: Cristian Popa - clape, Robert Caloianu - chitară şi Ionuţ Cabaş - percuţie.

APLAUZE ŞI FLORI Constănţenii s-au dovedit a fi mereu gazde primitoare la concertele lui Fuego, pe care l-au întâmpinat cu interes judecând după numărul spectatorilor şi reacţiile acestora. În sală au fost prezenţi şi numeroşi copii, care, în câteva rânduri, au urcat pe scenă pentru a-i dărui artistului buchete de flori, oferind, prin inocenţa şi emoţiile lor, câteva clipe comice intens savurate de public. Un alt moment emoţionant al spectacolului s-a produs atunci când o măicuţă a urcat pe scenă cu un buchet de flori şi câteva versuri scrise pe hârtie, pe care le-a şi recitat, în spatele acestei surprize aflându-se poeta Carmen Aldea Vlad, textieră şi bună prietenă a artistului, nelipsită de la concertele sale.

FERMECAT DE CONSTĂNŢENI Cu această ocazie, Fuego a ţinut să mulţumească publicului de la malul mării, ca de fiecare dată când a concertat aici, declarându-se fermecat de energia şi căldura cu care Constanţa, un oraş în care are mulţi prieteni, îl primeşte de fiecare dată. „A fost un spectacol în care am cântat mai toate piesele mele cunoscute, publicul a cântat cu mine, ceea ce este minunat. Eu am foarte mulţi prieteni aici, în Constanţa, cânt şi filmez emisiuni aici de cinci ani şi iubesc marea. De aceea sunt extrem de ataşat de acest oraş. Mulţumesc ziarului „Telegraf” pentru prezenţa la evenimentul meu, iar cititorilor săi le urez o primăvară frumoasă”, a declarat Fuego, după concert.