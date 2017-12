Concert de rock „Împreună rezistăm”

Concertele caritabile pentru ajutorarea răniților din clubul „Colectiv“ și a familiilor acestora se țin lanț la Constanța. „Împreună rezistăm” reprezintă un nou proiect caritabil desfășurat la nivel național, pentru susținerea victimelor din spitale și a familiilor afectate, care se desfășoară și la Constanța. Sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 14.00 - 20.00, vor urca pe scena Doors Club mai multe trupe din Constanța, precum: The Cheers; Block Six; Paradox Theory; Cat Eyed; Shades of Indigo; Amnesia; Hangover; Treișpe Cuvinte. Artiștii împreună cu fanii muzicii rock de toate vârstele și nu numai încearcă astfel să aline măcar o parte din marea suferință a familiilor îndurerate. Prețul unui bilet la acest eveniment este 30 de lei.

