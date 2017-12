Concert de seară cu Ioan Gyuri Pascu

Interpretul Ioan Gyuri Pascu revine pe litoral. El va susține un recital live spumos astăzi, de la ora 21.30, în clubul Doors din Constanța. Evenimentul este organizat de Rotary Club Pontus Euxinus, în scop caritabil. Fondurile strânse în urma acestui concert vor ajuta la dotarea și mobilarea unei săli din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa pentru tinerii cu dizabilități, având ca scop integrarea socio-profesională a acestora.

Renumit pentru show-urile sale originale, care stau sub semnul dinamismului, umorului şi... surprizelor, Ioan Gyuri Pascu susţine concerte în întreaga ţară, alături de The Blue Workers. Show-urile sale rămân urmărite de românii din toate orașele și stârnesc același interes ca în ultimele două decenii. În ultimii ani, constănţenii l-au putut vedea pe scena de la malul mării in ipostaza de actor, cu roluri spumoase în piesele „Take, Ianke şi Cadîr”, de Victor Ioan Popa, sau „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale.