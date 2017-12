Concert extraordinar de colinde al artiştilor Teatrului „Oleg Danovski”

Artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” au prezentat, sîmbătă seară, ultimul spectacol din acest an, un concert extraordinar de colinde. La eveniment au participat foarte mulţi constănţeni, aceştia petrecînd o seară minunată alături de orchestra şi soliştii instituţiei teatrale, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. Dacă, la începutul concertului, publicul a audiat colinde şi cîntece de Crăciun, interpretate de soliştii Stela Sîrbu, Roxana Cetali, Madeleine Pascu, Ionuţ Pascu, Daniel Stoica şi Ciprian Done, în cea de-a doua parte a spectacolului au fost prezentate melodii din filme celebre. De asemenea, din repertoriul orchestrei simfonice au făcut parte şi melodii compuse de Henry Mancini, reprezentînd coloana sonoră a unor filme cunoscute, precum „Pantera Roz” şi „Şarada”.

„A fost un eveniment cu totul special. A fost o atmosferă de sărbătoare, de bucurie generală, atît pe scenă, cît şi în public”, a declarat dirijorul Radu Ciorei. Pentru seara minunată pe care au petrecut-o şi pentru programul extraordinar la care a asistat, publicul a răsplătit orchestra cu aplauze îndelungi, artiştii reluînd unele melodii, la cererea spectatorilor.

Artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” vor lua o pauză binemeritată, revenind în sala de spectacole pe data de 7 ianuarie 2008.