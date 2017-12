Concert extraordinar de Crăciun

Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa va găzdui, sâmbătă, de la ora 18.00, un concert extraordinar de colinde şi cântece de Crăciun. Protagoniştii acestei seri magice sunt \"Corala Magna\" condusă de dirijorul Cătălin Toropoc şi invitaţii săi de marcă: cvartetul de coarde \"Quartissimo\" şi soprana Elena Rotari.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Musica Magna şi reprezintă debutul activităţii artistice pe scena constănţeană şi naţională. Partener în realizarea acestui spectacol este Arhiepiscopia Tomisului. Din program vor face parte colinde tradiţionale precum : \"Hristos se naşte\",\"Legănelul lui Hristos\",\"Linu-i lin\",\"Domn domn să-nălţăm\", \"O ce veste minunată\", \"Se preumblă Maica Sfântă\",\"Ziurel de zi\" dar şi binecunoscute cântece internaţionale \"Deck the Halls\",\"Jingle Bells\" sau \"White Christmas\", \"The first Noel\", \"Carol of the Bells\" sau \"Noel c\'est l\'amour\". Biletele sunt puse în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor la preţurile de 20, respectiv 30 lei.