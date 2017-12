Concert fastuos cu Demis Roussos

Posesorul uneia dintre cele mai deosebite voci ale lumii, interpretul grec Arturios Venturis Roussos, alias Demis Roussos, a împărţit din nou bucurie câtorva mii de români, marţi seară, la Sala Palatului din Bucureşti. Din cadrul acestui concert dedicat Crăciunului nu au lipsit piese precum ”First Noel”, “White Christmas” sau „Silent Night”. Artistul grec a cântat, bineînţeles, şi câteva dintre piesele care l-au consacrat şi care i-au adus peste 100 de discuri de aur, platină şi diamant, precum: ”Goodbye, My Love, Goodbye”, ”My Friend, the Wind”, „Dinata” sau „Forever and Ever”.

Fanii veniţi din Grecia, Germania, Italia, Belgia şi chiar Brazilia au făcut o atmosferă senzaţională. Demis a chemat pe scenă un grup de fani care au dansat şi au cântat alături de el. Artistul s-a întors la final pe scenă pentru bis-ul mult aşteptat şi le-a cântat celor din sală piesa „From Souvenirs To Souvenirs”, dar nu înainte de a le mai face încă o declaraţie de dragoste fanilor. „O piesă specială pentru nişte oameni speciali”, a spus, la final, Demis Roussos, după care le-a urat românilor „Sărbători fericite!”.