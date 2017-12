„Concert în 15 limbi“, la Muzeul de Artă și Bazilica „Sfântul Anton“

Sopranele Menorah Winston și Fiorela Miria, împreună cu pianista Hermina Gjoni, din Statele Unite ale Americii, susțin, în aceste zile, un turneu în România, prilej cu care vor prezenta un „Concert în 15 limbi”. Turneul a debutat pe 3 iulie, la Muzeul „Iulia Hasdeu” din Câmpina, și va continua la Constanța joi, 7 iulie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, și duminică, 10 iulie, la Bazilica „Sfântul Anton de Padova”, după mesă.

Soprana Menorah Winston și micuța sa elevă, Fiorela Miria, vor cânta în 15 limbi și dialecte: italiană, franceză, germană, spaniolă, rusă, cehă, română, napoletană, occitană, siciliană, albaneză, idiș, ladino, ebraică și engleză. Programul cuprinde arii de operă, operetă, lieduri și muzică ușoară.

După concertele de la Marea Neagră, turneul va continua la munte, la Sinaia - 14 iulie, Brașov, la Casa de Cultură Reduta, pe 16 iulie, și la Sinagoga Neologă, pe 20 iulie. Turneul „Concert în 15 limbi” se va încheia pe 24 iulie, la București, la Centrul Comunitar Evreiesc.

Menorah Winston s-a născut în România. A colaborat cu Teatrul Liric Constanța și Opera București. În anul 1982, Menorah Winston a plecat în Israel și a studiat la Rubin Academy of Music, în Ierusalim. A continuat studiile la Manhattan School of Music, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion și CUNY (Lehman College and Hunter College). De-a lungul carierei sale, Menorah Winston a susținut recitaluri în Europa, SUA, America de Sud, America Centrală, China, Canada, Insulele Virgine.

Pianista americană de origine albaneză Hermira Gjoni a studiat la Conservatorul de Muzică din Tirana, profesor de pian fiindu-i Chen Bi Gang de la Conservatorul din Beijing. Gjoni a fost pianistă concertistă a Teatrului de Operă și Balet din Tirana pentru mulți ani și a susținut concerte în Ungaria, România, Finlanda, Franța, Italia și SUA. În 1993, Hermira Gjoni a fost pianista concursului „Placido Domingo” din Paris. În 2005, a susținut la Conferința Internațională a Profesorilor de Pian lucrarea „Aspectul emoțional al interpretării compozițiilor de pian”. Cariera sa artistică a continuat în SUA ca profesoară de pian, pianistă concertistă și acompanistă. În prezent, Hermira Gjoni lucrează la Școala de Artă „H.R. Heirbrunn” și face parte din Fundația „The Bohemians”. Hermira Gjoni a fost onorată de Parlamentul Albaniei cu medalia „Naim Frasheri” pentru excelență în artă și a primit și medalia „Association Campania USA”.

Fiorela Miria este o soprană de 11 ani care s-a născut la New York, într-o familie de muzicieni din Albania. Micuța a studiat vioara doi ani și apoi a început studiile de pian și voce. Fiorela este elevă în clasa a V-a a Școlii publice 175 din City Island în clasa a cincea și a Școlii de Artă „Bronx House” din Bronx, New York. Fiorela a jucat în multe musicaluri printre care „The Lion King”, „Little Mermaid”, „Beauty and the Beast”, și în opera „Carmen”, de Bizet. Fiorela face parte din Corul Național de Copii, care călătorește peste tot în lume.

