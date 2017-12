Concert în memoria lui Whitney Houston

Organizaţia care decernează premiile Grammy, The Recording Academy, a avut iniţiativa unui concert televizat în memoria cântăreţei Whitney Houston. Celine Dion, Usher şi Jennifer Hudson sunt primii artişti care şi-au confirmat participarea. Concertul se va intitula ”We Will Always Love You: A Grammy Salute to Whitney Houston” şi va fi difuzat de postul CBS, pe data de 16 noiembrie. Spectacolul va dura de o oră, va fi înregistrat la Los Angeles, pe 11 octombrie şi va include interviuri şi secvenţe filmate cu renumita cântăreaţă americană, dar şi declaraţiile unor artişti care vor povesti diverse întâmplări din viaţa acesteia.

Pe 13 noiembrie va fi lansat şi albumul-compilaţie ”I Will Always Love You - The Best of Whitney Houston”, ce conţine 16 dintre cele mai cunoscute piese de succes lansate de Whitney Houston şi două piese nelansate anterior, inclusiv un duet nou cu R. Kelly, intitulat ”I Look to You”. Postul de televiziune Lifetime a anunţat, de asemenea, că va începe să difuzeze, începând din 17 octombrie, un reality show intitulat The Houstons: On Our Own. Noul program de televiziune va prezenta felul în care fiica de 19 ani a celebrei cântăreţe, Bobbi Kristina, cumnata şi fostul manager al ei, Pat Houston şi mama ei, Cissy, au reuşit să treacă peste tragica dispariţie a artistei şi să îşi continue vieţile lor de zi cu zi.

Moartea cântăreţei Whitney Houston, la vârsta de 48 de ani, în cada din camera ei de la hotelul Beverly Hills din Los Angeles, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy, în luna februarie, a şocat întreaga industrie muzicală. Autorităţile au anunţat după autopsie că decesul artistei a fost provocat de o maladie cardiacă şi de consumul de cocaină. Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor \'80 şi \'90, vânzând aproximativ 170 de milioane de discuri şi fiind supranumită ”The Voice / Vocea”. Lista ei de premii include, printre altele, şase premii Grammy, două premii Emmy, 30 de premii Billboard Music şi 22 de premii American Music.