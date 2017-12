Seria de concerte live, organizate de Cosmote în staţiunea Mamaia, a continuat şi sîmbăta aceasta, cu un spectacol incendiar, care a adunat sute de persoane, atît turişti aflaţi pe litoral, cît şi constănţeni. Amatorii de concerte în aer liber au putut fi alături, week-end-ul trecut, de Delia, ex "N&D" şi de trupa "Holograf". Începînd cu ora 22:00 s-a dat startul la distracţie, pe scena special amenajată urcînd Delia, care a antrenat publicul la dans, alături de cele două dansatoare. După un recital de aprox. 30 de minute, artista a cedat locul trupei "Holograf". Dan Bitman & co. au susţinut, ca de fiecare dată, un show de zile mari, sută la sută live. S-a cîntat şi s-a dansat de o parte şi de alta a scenei, pe tot parcursul concertului, publicul fiind extrem de receptiv la piesele trupei. "Undeva, departe", "Să nu-mi iei niciodată dragostea", "Ochii tăi" au fost melodii ce au sensibilizat publicul, atmosfera romantică fiind completată de zecile de brichete aprinse. După aprox. două ore, "Holograf" şi-a încheiat recitalul, revenind însă pe scenă la insistenţele publicului. "Banii vorbesc" sau "Romeo şi Julieta" au fost piese pe care cei prezenţi au dansat alături de membrii trupei pînă după miezul nopţii.