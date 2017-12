Concert inedit al lui Alan Wilder, în România

Fostul membru al trupei Depeche Mode, Alan Wilder, împreună cu proiectul său muzical intitulat Recoil, va susţine un concert în premieră, în România, pe data de 2 aprilie. Evenimentul se va desfăşura în capitală, în sala Front/ The Ark, iar diseară, de la ora 19.30, artistul se va întâlni, la magazinul „Off The Record”, cu fanii, pentru a le acorda autografe.

„Recoil ‘Selected’ Events 2010 - A Strange Hour with Alan Wilder & Paul Kendall” este titulatura sub care se desfăşoară concertul de la Bucureşti şi este primul turneu de promovare din istoria trupei ce va cuprinde show-uri în Europa. Proiectul său a luat fiinţă în 1986, cu EP-ul „1+2” şi mai apoi, cu mini-albumul „Hydrology”. Aceste înregistrări l-au remarcat pe Alan Wilder ca fiind un excepţional sound-designer şi deschizător de drumuri în arta sampling-ului modern.

După imensul succes al trupei Depeche Mode, cu albumul „Violator”, la care artistul aduce o contribuţie majoră, fiind considerat „directorul muzical” al trupei, Alan Wilder revine la proiectul său personal, pentru a înregistra şi produce „Bloodline”. Pentru acest material, Alan invită, pentru prima dată, artişti importanţi pentru a prelua părţile vocale ale unor piese şi pentru a scrie versurile, printre aceştia numărându-se Moby, Toni Hallyday (Curve) sau Douglas McCarthy (Nitzer Ebb), lansând primul single din cariera sa, „Faith Healer”.

Între 1992 şi 1993, Alan reia activitatea în Depeche Mode, pentru a înregistra „Song of Faith and Devotion”. Urmează, în 1997, „Unsound Methods”, un album personal complex, iar anul 2000 aduce pe piaţă „Liquid”, la care Alan decide să colaboreze cu Diamanda Galas, trupa de gospel The Golden Jubilee Quartet şi cu o serie de poeţi şi scriitori, în ideea de a duce Recoil către noi universuri. După o pauză de şapte ani, în care Alan se dedică familiei, în 2007 apare „subHuman”, album în care patina bluesgospel-soul îi aparţine, de această dată, bluesman-ului de Lousiana, Joe Richardson, care, în tandem cu Carla Trevaskis, aduc un sound înrădăcinat adânc în blues-ul tradiţional. În acest an, Alan Wilder a decis să lanseze primul „best of” din cariera sa solo, denumit „Selected”. Biletele pentru concertul din România costă 75 lei şi sunt disponibile online la MyTicket.ro, TicketPoint.ro sau în reţeaua Diverta.