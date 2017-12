Concert inedit în faţa Cazinoului

Constănţenii care se plimbau ieri pe faleza din zona Cazinoului din Constanţa au fost plăcut impresionaţi de concertul susţinut de Muzica Militară a Forţelor Navale împreună cu Grupul \" Steel Band\" al Forţelor Navale Olandeze. Maiorul Cornel Ignat, şeful fanfarei constănţene ne-a declarat: „Sîntem în cea de-a doua zi în care împreună cu Steel Band of the Royal Nedherland Marine Corps susţinem concerte în Constanţa. Ieri am avut un schimb de experienţă în Parcul Operei, unde a concertat cîte 20 minute fiecare formaţie. Colegii noştri olandezi au susţinut un concert cu specific caraibian, cu instrumente tradiţionale din acea zonă, fostă colonie a Olandei. Noi am făcut o incursiune folclorică, am prezentat arii de operă, operete, schiţe simfonice iar publicul a fost alături de noi, aplaudîndu-ne. Toţi cei implicaţi, români şi olandezi, au fost foarte încîntaţi de această colaborare, drept dovadă, ne-am exprimat dorinţa să susţinem timp de două zile acest concert pentru publicul constănţean”. Evid Tudor, sergent major din corpul muzical de marină olandez a declarat: „Numele trupei noastre vine de la un instrument de percuţie, din metal. Am cîntat la Cazino alături de colegii români. Am interpretat melodii moderne, în mod special provenite din Caraibe. Exerciţiul bilateral româno-olandez Cooperative Lion 2009, la care am participat în aceste zile, ne-a dat ocazia să cîntăm atît la bordul navelor olandeze acostate în portul Constanţa, cît şi pentru constănţeni, după cum vedeţi”.