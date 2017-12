Concert James Intveld la Constanța

Cântărețul american de country James Intveld vine să susțină, pentru prima oară, un concert live la Constanța. Artistul va fi prezent pe scena clubului Doors din Constanța pentru recitalul programat sâmbătă, de la ora 21.00. Biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului din zona Gării, la prețul de 30 de lei. Participanții care se vor prezenta cu biletul la bar vor primi shot-uri.

James Intveld s-a născut în 1959, la Los Angeles, și a început să cânte în 1995, în cadrul formației The Blasters. Înainte de a păși la propriu pe scena muzicală, el a fost compozitor și actor. În 1987, a compus prima sa piesă, „Crying Over You”, interpretată de artista Rosie Flores. El a jucat și roluri în filme precum „Chrystal”, „Cry-Baby” și în musicalul „The Seashores of Old Mexico”.