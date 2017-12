Concert Joe Satriani

Chitaristul american Joe Satriani concertează, astăzi, pentru prima dată în România. Evenimentul are loc de la ora 20.00, la Sala Palatului din Bucureşti şi este inclus în cadrul turneului „Joe Satriani Europe Tour 2013”. În deschidere sunt programaţi să cânte Nicu Patoi&Platonic Band.

Fanii artistului american vor avea ocazia să asculte în premieră live, la Bucureşti, piese precum „Devil\'s Slide”, „Flying in a Blue Dream”, „Unstoppable Momentum”, „The Weight of the World”, „A Door into Summer”, „A Celebration” şi „Surfing with the Alien”. Chitarist de rock instrumental, Joe Satriani a devenit un nume sonor la nivel mondial odată cu albumul său din 1987, „Surfing with the Alien”. După lansarea albumului care i-a adus succesul comercial şi l-a propulsat în lumina reflectoarelor, Satriani a fost votat de cititorii celor mai prestigioase reviste muzicale din lume, în repetate rânduri, cel mai bun chitarist.

Turneul lui Satriani, care a debutat sâmbătă, la Istanbul, va include, pe lângă Bucureşti, şi alte capitale europene precum Zagreb, Belgrad, Roma, Paris şi Bruxelles.

(M. S.)