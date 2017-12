Concert la 40 de ani de la moartea lui Jim Morrison

Ray Manzarek şi Robbie Krieger, organistul şi chitaristul trupei The Doors, vor susţine un concert la Paris, pe data de 3 iulie, la exact 40 de ani de la moartea lui Jim Morrison, legendarul solist al trupei americane. Cei doi membri fondatori ai trupei The Doors, înfiinţată în anul 1965, vor susţine acest concert în sala Bataclan din Paris. Aceştia vor fi acompaniaţi de Dave Brock (voce), Ty Dennis (tobe) şi Phil Chen (chitară bas). Solist carismatic şi provocator, legendă a muzicii rock şi poet al stilului psihedelic, Jim Morrison a fost descoperit mort în baie, în apartamentul său din Paris, din cauza unei supradoze de droguri, pe 3 iulie 1971, la vârsta de numai 27 de ani. A fost înmormântat în cimitirul Pere Lachaise din Paris, alături de alte nume faimoase, precum Oscar Wilde, Chopin, Honore de Balzac sau Edith Piaf.

Trupa The Doors este celebră pentru o serie de hituri precum ”Light My Fire”, ”The End”, ”L.A. Woman”, ”Break on Through (to the Other Side)” şi ”Riders on the Storm”. Grupul nu a supravieţuit mult timp după moartea solistului Jim Morrison. Formula originală a trupei The Doors era completată de toboşarul John Densmore.