„Take me where the sweet water flows/ Take me where the winds of spring blow”... Ritmurile cunoscutelor piese \"Sweetwater”, “Dystopia” sau “Raven Land” - care fac des furori prin rockoteci - ale uneia dintre cele mai apreciate trupe de doom-metal din lume, Lake of Tears, vor putea fi ascultate live în România, în această vară. Faimoasa trupă suedeză va reveni în capitală, la Arenele Romane, pe data de 25 iunie.

Cei de la Lake of Tears nu se află la primul concert în România, ei având la activ şi alte reprezentaţii în faţa fanilor autohtoni: primul concert în ţară al trupei Lake of Tears a avut loc în luna martie a anului 2006, la Sala Agronomia din Bucureşti, când trupa a creat o adevărată isterie, biletele la concert fiind epuizate cu două săptămâni înainte de eveniment. Trupa a revenit în România la un an şi jumătate, în septembrie 2007, la Arenele Romane, iar show-ul a fost, din nou, pe măsura aşteptărilor.

Pentru concertul din acest an, biletele au fost puse în vânzare online, pe biletoo.ro, iar preţul variază în funcţie de perioada în care sunt achiziţionate. Astfel, între 27 ianuarie şi 31 martie, biletele vor putea fi achiziţionate cu 80 de lei, între 1 aprilie şi 24 iunie, cu 100 de lei, iar pe 25 iunie, în ziua concertului, cu 120 de lei.

Până în prezent, Lake of Tears a lansat şapte albume albume şi se pregăteşte pentru cel de-al optulea, \"Illwill\", care va apărea în aprilie.