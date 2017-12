Concert MT Place şi seară de karaoke, la malul mării

MT Place, tânăra şi rebela trupă de punk din Constanţa, va reveni, vineri seară, pe scena locală, cu un nou concert şi, fapt deja cunoscut, într-o nouă... formulă. Formaţia va concerta, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. În prezent, din componenţa MT Place fac parte: Laura Agavriloaiei - cea care o înlocuieşte pe precedenta solistă, Karina Georgescu, Karla Georgescu (chitară armonie, backing), Alin Ion (chitară solo), Alex Dobrescu (chitară bass, backing) şi Theodor Scrioşteanu (tobe).

În peisajul destul de anost al rock-ului autohton, MT Place impresionează prin diferenţa plăcută dintre talentul muzical şi vârsta componenţilor săi. Trupa de pop/punk alternativ a luat fiinţă în urmă cu doi ani, timp în care a susţinut numeroase concerte în cluburile locale ce încurajează lansarea tinerelor formaţii: Phoenix, Pulse, B!bl!otek, S.N.C, Heaven\'s Hell. Deşi genul muzical abordat este destul de complex, nefiind la îndemâna vreunui amator, cei cinci adolescenţi au dat dovadă de originalitate şi au impresionat de fiecare dată când au concertat în deschiderea unor trupe cunoscute, nu doar prin calitatea compoziţiilor proprii, ci şi prin prezenţa scenică nonconformistă. Aceştia au cântat alături de trupe precum E.M.I.L., Les Elephants Bizzares, The Moood sau Trupa Veche şi s-au remarcat şi la Rock Your High School 2 şi Proms of Delight. Repertoriul trupei constănţene conţine opt piese proprii şi numeroase cover-uri, ceea ce este de apreciat la o formaţie unde vârsta componenţilor este cuprinsă între 14 şi 18 ani.

„Suntem nerăbdători să înceapă şi Festivalul Imagine, pentru care ne pregătim de ceva timp. Suntem încrezători şi, cu puţin noroc, putem lua locul I, adică am putea avea şansa să reprezentăm România la Imagine Internationales în Bruxelles, anul viitor”, declară Alex Dobrescu. Acestea nu sunt singurele emoţii pe care le încearcă tânărul basist, întrucât, alături de colegul său de trupă, Alin Ion, trece prin emoţiile bacalaureatului. Cei doi sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Dionisie Exiguul”. „Suntem emoţionaţi că vom susţine, vineri, concert, iar luni, vom avea prima probă de bacalaureat, proba scrisă la Limba şi literatura română, dar aşteptăm cu nerăbdare şi entuziasm fiecare intrare pe scenă. Mulţumim clubului Phoenix şi trupei Crossover, alături de care vom cânta în această săptămână. Vă aşteptăm în număr cât mai mare la acest show”, adaugă instrumentistul.

După concertul MT Place va urma o petrecere cu karaoke. Preţul biletelor la această distracţie este de 10 lei.