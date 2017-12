Concert pentru salvarea celui care a învins cel mai arid deşert al lumii!

City Park Constanţa a găzduit, sâmbătă, un incitant concert de muzică folk. Evenimentul, care a stârnit interesul şi aprecierea sutelor de vizitatori, a avut un caracter umanitar, fiind intitulat „Dedicăm o zi unui om care şi-a dedicat viaţa - Alin Totorean”. Organizatorul şi iniţiatorul acestui spectacol, folkistul Cezar Petrovici, a făcut, înaintea susţinerii unui recital, o scurtă prezentare a scopului acţiunii: „arădeanul Alin Totorean este singurul român care a traversat pe jos Deşertul Atacama (Chile), cel mai arid loc de pe Pământ. A străbătut sute de kilometri, în singurătate, în Mongolia, Turcia, India, Maroc, Bolivia, Etiopia şi a realizat prima expediţie românească solitară a continentului australian. A purtat numele României în cele mai neatinse locuri şi, prin proiectul său, „Descoperă-ţi semenii”, lansat în 2003, ne-a apropiat de culturi despre care nu auzisem vreodată. Din nefericire, deşertul pe care exploratorul, speologul, realizatorul TV, fotograful, omul Alin Totorean îl străbate acum e diferit de orice loc pe care planifica să îl viziteze: se numeşte liposarcom mixoid de grad înalt”.

Temerarul explorator, în vârstă de 42 de ani, are nevoie de suport pentru că îi este mai uşor să înfrunte deşertul arid sau crestele îngheţate ale munţilor decât... cancerul de care suferă. Momentan nu are o sursă de venit, fiind la un pas de a-şi vinde locuinţa deoarece are nevoie de bani atât pentru el, cât şi pentru mama lui, foarte bolnavă, internată într-un azil în care poate beneficia de asistenţă permanentă. Orice sumă donată este de un real ajutor şi merge integral în contul personal al lui Alin Totorean: cont nr. RO49.RNCB.0016.0054.6682.0001, deschis la BCR - Ag. Avram Iancu, Arad. Niciun procent din aceasta sumă nu este folosit în scop de promovare.

Concertul din City Mall a fost deschis de Bogdan Ciortan, elev în clasa a XI-a la Liceul „Decebal”. A urmat recitalul Mariei Butnaru, profesor la Liceul „Mihai Viteazul”. Programul a fost încheiat de Cezar Petrovici cu piese din repertoriul propriu, una dintre acestea fiind „Puterea s-alegi”, pe versurile lui Adrian Păunescu, melodie lansată la ultima ediţie a Cenaclului „Flacăra”, de anul trecut, de la Năvodari. Emoţionat, publicul constănţean a apreciat prin aplauze prestaţia artiştilor şi iniţiativa generoasă a gazdelor şi organizatorilor. „Mulţumesc pe această cale, pentru sprijinul acordat, domnului Gigi Căpăţână, directorul Radio Neptun, şi domnului Sorin Scântei, managerul City Park Constanţa’”, a spus Cezar Petrovici în cuvântul de încheiere. Mai multe informaţii despre fascinantele expediţii realizate de Alin Totorean, cât şi datele de contact ale acestuia pot fi găsite pe site-ul www.wildtrack.ro sau pe blogul http://alin-totorean.blogspot.com.