Concert și party în weekend, la Constanța

Vineri, 1 noiembrie, dacă doriți să ieșiți din casă, Doors Club redeschide seria concertelor și al petrecerilor din weekend! Un concert-eveniment, pe care un fan adevărat al formației Vița de Vie nu îl poate rata, are loc odată cu debutul de sezon friguros al trupei Vița de Vie, care dorește să celebreze alături de fani 20 de ani de la apariția pe piața muzicală din România a celui mai vândut album al trupei, „FENOMENTAL“.

DESPRE ALBUMUL „FENOMENTAL“

Cel mai premiat album al formației, „FENOMENTAL“, a propulsat Vița de Vie în prima linie a trupelor românești, atât prin sound, cât și prin maniera stilistică abordată. Vița de Vie este o formație de rock alternativ (ocazional influențe rap, hardcore, jazz, și reggae) din România, formată în 1996. Primul lor album, "Rahova", a fost realizat în 1997.

Reamintim că, în 1999, Vița de Vie dă marea lovitură pe piața muzicală românească prin lansarea albumului „FENOMENTAL”, pe casetă audio și al videoclipului piesei „Basul și cu toba mare”. „Basul și cu toba mare“ este o piesă bazată pe melodia "Killing in the Name of" de la Rage Against the Machine.

PIESE pe albumul „FENOMENTAL“:

Fenomental (1999)

1. "Basul și cu toba mare"

2. "Iamma"

3. "Fraier ca tine"

4. "Ține minte"

5. "Neviu"

6. "Eu cu mine"

7. "Cad"

8. "Sapa"

9. "Ce contează"

10. "Cântec despre un băiat"

11. "Nod’n gât"

12. "Vinolamine"

13. "Basul și cu toba mare (remix - Matze)"

MEMBRI ACTUALI:

Adrian Despot - voce, chitară

Adrian Ciuplea - chitară bas

Cezar Popescu - chitară

Sorin "Pupe" Tănase - tobe (co-fondator)

Mihai Ardelean - clape

Un concert-eveniment, la Constanța, la Club Doors, un concert pe care nostalgicii muzicii rock românești de după Revoluție precum și fanii adevărați ai trupei Vița de Vie nu îl pot rata. Bilete disponibile via Eventbook.ro (https://eventbook.ro/music/bilete-vita-de-vie-fenomental-xx-ani-constanta) la următoarele prețuri: 60 lei pre-sale și 80 lei la intrare. Oră de acces: 21.00.