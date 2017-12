Unul dintre artiştii ale căror concerte la malul mării sunt, de fiecare dată, sold-out, Ştefan Bănică, va reveni la Constanţa, pe data de 21 ianuarie. Artistul va susţine un super-show pe scena neconvenţională a singurului club din oraş unde se perindă vedetele tuturor genurilor muzicale, de la Direcţia 5, Holograf sau Anna Lesko la Paraziţii sau B.U.G. Mafia: Club Two. Iată şi a doua veste bună: spre deosebire de „clasicele” sale reprezentaţii în marile săli de concerte, unde preţul biletelor depăşea 60 lei, de data aceasta, tichetele costă doar 30 lei. Din repertoriu serii nu vor lipsi piesele de dragoste arhicunoscute ale lui Bănică - Strânge-mă-n braţe”, „Gustul dragostei”, „Ce frumoasă eşti azi” şi nici „Cântecul pentru Violeta”, o piesă de o sensibilitate aparte, compusă special pentru fetiţa sa. În concert vor fi prezentate şi compoziţii care ies din acest context, piese satirice cu texte usturătoare sau unele cu mesaj social, care reflectă realitatea zilelor noastre.

„Nu trişez în ceea ce fac pe scenă şi cred că oamenii apreciază lucrul acesta şi le face plăcere să ne întâlnim an de an. Încerc, de fiecare dată, să merg pe principiul că orice spectacol bine făcut, bine gândit, este unic şi irepetabil. Caut ca niciunul dintre spectacolele mele să nu semene cu celelalte. Fiecare are o încărcătură emoţională şi energetică diferită. Contactul direct, în sală, cu spectatorii şi atmosfera care se creează, sunt unice. În fiecare an mă gândesc la un repertoriu care să includă şi piese noi, dar şi cântecele pe care oamenii vor să le audă de fiecare dată\", declara, în această iarnă, Ştefan Bănică. Cu peste 1000 de concerte în România, peste 150.000 de spectatori plătitori de bilete la spectacolele sale şi mai mult de 30 de concerte sold-out la Sala Palatului, cântăreţul este unul dintre cei mai complecşi şi iubiţi artişti autohtoni, cu o carieră prodigioasă în muzică, teatru, film şi televiziune.