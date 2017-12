Concert tribut Michael Jackson la Constanţa

Clubul Next va găzdui, joi, un inedit spectacol, intitulat „Men in The Mirror - tribute to Michael, The King of Pop Music”. Realizat de un grup entuziast de fani constănţeni ai regretatului megastar, show-ul este unic în România, iar anul trecut, a reuşit să electrizeze spectatorii care au făcut neîncăpătoare Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Deşi mulţi vin la spectacol cu un oarecare scepticisim, provocat de vârsta adolescenţilor implicaţi în proiect, încă de la ridicarea cortinei, auditoriul este copleşit de prestaţia „incendiară” mai ales a celui care joacă dificilul rol de a-l interpreta pe Michael Jackson, Ioan Bogdan Alexandru (Bobo).

Spectacolul, care durează aproximativ două ore, în întregime live, include 18 piese standard din repertoriul regretatului megastar, cele mai cunoscute şi mai gustate de public, iar dansurile includ atât teme specifice, gen „Thriller” ori „Beat it”, precum şi compoziţii proprii, care au ilustrat o manieră originală de a-l interpreta pe regele muzicii pop. Pentru că, aşa cum ne-au precizat actorii acestui show, „nu este vorba de o trupă de imitatori, ci una de iubitori ai lui Michael!”.

Ideea organizării acestui eveniment aparţine tinerilor care s-au constituit în band-ul Men in The Mirror: Marian Mihăilă - tobe, Alexandru-Eduard Dascălu - chitară ritmică, Vlad Vîlcea - chitară solo, Şerban-Ionuţ Georgescu - bas, Adrian Mateescu - clape, Bogdan Ioan - voce şi Eugen Brudaru, Georgiana Şocarici, Raluca Ţifrea - backing vocals. Tinerii sunt devotaţi muzicii regelui muzicii pop, iar trupa a luat fiinţă în urma colaborării dintre trupă şi... „Michael Jackson”, interpretat de Bobo. Concertul este la ora 21.00, iar preţul unui bilet este de 15 lei.