Concerte anulate în 2009

2009 a fost un an aglomerat pentru scenele muzicale din ţară, numeroşi artişti străini cu nume sonore în topurile internaţionale incluzând România în turneele lor. Dar 2009 a fost marcat, însă, şi de evenimente dezamăgitoare pentru fani. Cu siguranţă, cel mai neplăcut moment din an a fost, pentru iubitorii muzicii, „ţeapa AC/DC\". Un concert al celebrei trupe, anunţat că va avea loc la Bucureşti, pe 31 mai, a fost aproape de a deveni „ţeapa secolului” în show business-ul românesc, întrucât le-ar fi putut aduce trei milioane de euro organizatorilor PlayCool, o firmă înfiinţată cu doar o lună înainte de anunţarea spectacolului-fantomă.

O altă lovitură primită de fani, însă de o cu totul altă natură, a fost anularea concertului Depeche Mode, programat să se desfăşoare pe 16 mai, în Parcul Izvor din capitală. Acesta a fost amânat pe ultima sută de metri, solistul trupei, Dave Gahan, suferind un atac de gastroenterită chiar înainte de a urca pe scenă, la Atena. În urma analizelor medicale, lui Dave i s-a descoperit o tumoare canceroasă la nivelul vezicii urinare, care a fost extirpată chirurgical, doctorul recomandându-i o pauză de recuperare. Depeche Mode şi-a reluat turneul „Tour of the Universe\", însă concertul din România nu a mai putut fi reprogramat. Din lista celor care şi-au anulat prezenţa în România mai fac parte Scorpions, Paul Di Anno sau Alphaville.

O altă anulare a fost cea a concertului pe care Iggy Pop & The Stooges ar fi trebuit să-l susţină la Bucureşti, în cadrul B\'estfest. Show-ul din România, dar şi altele cuprinse în acelaşi turneu au fost anulate în urma decesului chitaristului trupei The Stooges, Ron Asheton. În plus, şi americanii de la Thievery Corporation, care trebuiau să concerteze pe 1 iulie, în Ziua Zero a festivalului amintit, şi-au anulat show-urile europene programate în acea lună, din cadrul noului turneu european. Totodată, trupa americană The Faint şi-a contramandat turneul european programat în vara lui 2009, invocând probleme personale. Chiar şi în timpul festivalului s-a înregistrat un incident: The Klaxons şi-a anulat, în ultimul moment, concertul din cauza unei defecţiuni la camionul cu echipamente tehnice al trupei.