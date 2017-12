Concerte de excepţie, în România

Iubitorii muzicii de calitate se pot bucura, la începutul acestui an, de o serie de concerte de excepţie, susţinute în România de artişti şi trupe celebre. Seria evenimentelor de acest gen a fost deschisă de trupa „Napalm Death”, care a cîntat, de curînd, în clubul „Becker Brau” din capitală. Următorul concert important din România va fi susţinut de germanii de la „Melotron”, care vor cînta, sîmbătă, în clubul „Spice” din capitală. Biletele pentru acest eveniment sînt disponibile online, pe site-urile www.ticketpoint.ro şi www.eventim.ro, la preţul de 50 de lei. „Melotron” este una dintre formaţiile reprezentative ale momentului pentru segmentul futurepop şi synthpop. Grupul „Melotron” este format din Andy Krüger - compozitor, Edgar Slatnow - voce şi text şi Kay Hilderbrandt - clape, producţie. De-a lungul timpului, trupa a lansat albumele „Mörderwerk” (1999), „Fortschritt” (2000), „Weltfrieden” (2002), „Sternenstaub” (2003), „Cliché” (2005) şi „Propaganda” (2007).

Pe data de 10 februarie, renumitul Sting va concerta la Sala Palatului din capitală, dar, din păcate, fanii care nu şi-au achiziţionat bilete pentru acest eveniment nu o mai pot face, tichetele fiind vîndute în totalitate

Iubitorii de muzică bună se vor putea delecta, pe data de 16 februarie, cu două evenimente importante: concertul trupei „The Rasmus”, la „Hard Rock Café” din capitală, precum şi al renumitei artiste din Franţa, Helene Segara, de la Sala Palatului.

Faimoasa interpretă Vonda Shepard va concerta şi ea în România, pe data 18 februarie, la Sala Palatului din capitală, spectacol care face parte din turneul european de promovare a noului album al artistei, intitulat „Far from the Sun”. Vonda se va afla în premieră absolută în România. Artista şi-a început cariera muzicală la vîrsta de numai 14 ani, cîntîndu-şi propriile compoziţii în cluburile mici din Los Angeles. De atunci, artista a lansat atît hiturile de la sfîrşitul anilor \'80, ca „Don\'t Cry Ilene” (Reprise Records) sau „Can’t We Try” (cu Dan Hill), cît şi mega-hiturile care au constituit coloana sonoră a îndrăgitului serial Ally McBeal, înregistrînd vînzări de peste 12 milioane de albume. Biletele pentru concertul pe care Vonda Shepard îl va susţine la Bucureşti se găsesc în reţeaua magazinelor Diverta şi online, pe site-urile www.ticketpoint.ro şi www. bilete.ro. Acestea pot fi achiziţionate la preţurile de: 160, 130, 100 şi 80 de lei.

Seria concertelor de excepţie din această iarnă va fi închisă de James Blunt, care va cînta în capitală, pe data de 21 februarie, la Romaero Băneasa. Biletele pentru eveniment au preţurile cuprinse între 100 şi 500 de lei, potrivit site-ului www.bilet.ro. Tichetele au preţurile de 100, 150, 220, 250 şi 500 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală. Concertul din România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „All the Lost Souls”, turneu care numără, pînă în prezent, peste 140 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, Australia şi Africa de Sud.