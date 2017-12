Proaspăt bronzată, după o vacanţă petrecută în Republica Dominicană, Elena Gheorghe va oferi un show inedit celor ce vor vizita, sâmbătă, în capitală, Expo Ideal Mariaj de la Romexpo. Alături de ea vor mai urca pe scenă Claudette, Tibi Scobiola Band şi Voxis, iar duminică, Lauryn, Romeo & Gipsy, Alb Negru şi Adi Cristescu Band.

Concertele zilei de sâmbătă se deschid cu Claudette, artista care a cucerit inimile cu proiectul „Sexxy”. „Around the World” este single-ul realizat în colaborare cu Sonny Flame, prin care artista s-a impus din nou în atenţia publicului. La rândul său, Tibi Scobiola Band revine pe scenă după mai mulţi ani petrecuţi în televiziune, împreună cu hitmaker-ul David Deejay, cu care a lansat single-ul „Away”. Trupa Voxis va oferi un show exploziv de 45 de minute, cu un repertoriu variat din care nu vor lipsi single-urile „To the Moon”, „Undeva” sau „Tell Me Everything”. De remarcat este şi faptul că Andrei „The Gremlin”, Bogo de la Voxis şi Kamara de la Alb Negru au debutat, vineri, în calitate de... fotomodele, la expoziţia de modă organizată de Adina Buzatu pentru Expo Ideal Mariaj.