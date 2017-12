Concerte de weekend, în cluburile constănţene

Ultimul single al Loredanei, intitulat „Like a rockstar”, care a fost cântat în premieră pe scena Cerbului de Aur, va putea fi ascultat live, de constănţeni, vineri seară, scena clubului Two din Constanţa. Preţul biletelor este de 30 lei, iar acestea pot fi achiziţionate de la casieria clubului. Domnişoarele beneficiază de intrare liberă.

Tot în aceeaşi zi, în Club Wish, Puya şi Don Baxter vor cânta împreună. Evenimentul se încadrează în cel de-al doilea turneu din acest an al lui Puya, intitulat „Change Tour 2009”, care are rolul de a promova noul său album, „Românisme. Partea a II-a\". Alături de cei doi hip-hop-eri se vor mai afla DJ Grass şi DJ Wicked.