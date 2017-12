Concerte explozive cu Europe şi Manowar

Fanii muzicii rock şi-au întâmpinat artiştii favoriţi, sâmbătă, în cea de a doua doua zi a festivalului de muzică rock OST Fest, desfăşurat în weekend, la Romexpo Bucureşti. Având la dispoziţie mici, cârnaţi, hamsii şi multă bere, rockerii s-au dezlănţuit când pe scenă au început să urce trupele care au „încălzit” - dacă mai era nevoie - atmosfera pentru headlinerii zilei, Europe şi Manowar.

Primii care au făcut show au fost timişorenii de la Desant, urmaţi de australienii de la Mystery, americanii de la Holyhell şi rockerii români de la Trooper. Celebra trupă Europe şi-a început reprezentaţia cu melodia „Riches to Rags” de pe cel mai nou album „Bag of Bones”, întâmpinată de fani cu strigăte şi ovaţii. Din setlist-ul concertului nu au lipsit piese precum „Superstitious”, „New Love in Town”, „Demon Head”, sau „Scream of Anger”. Solistul Europe, Joey Tempest, a răspuns prompt solicitărilor publicului de a interpreta anumite piese. „Sigur, vom cânta şi acest cântec. Mulţumesc pentru cerere!” a spus solistul, după care a dat drumul melodiei „Wings of Tomorrow”. „Mulţumesc România, a fost fantastic” a spus, la final, Joey Tempest, care le-a făcut o promisiune fanilor în limba română: „Ne mai vedem!”.

După Europe, pe scenă a urcat Manowar, cea mai aşteptată trupă în cea de-a doua zi de Ost Fest. Venită pentru a treia oară în România, Manowar a anunţat pe scena de la Romexpo şi lansarea noului album, intitulat „The Lord of Steel”, în format digital. „Mă simt onorat să mă aflu în faţa unui asemenea public. Fanii români sunt cei mai buni din lume”, a spus solistul Joey DeMaio, la finalul concertului.

Ziua a doua a festivalului a continuat până spre orele dimineţii, cu trupele Steelborn, Gothic, Syn Ze Sase Tri, Addiction şi Incipient. Ost Fest s-a încheiat duminică noapte, cu concertele trupelor WASP, Lake of Tears, Motorhead şi Megadeth.