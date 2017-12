Concerte explozive cu Nightlosers, la mare

Le place să piardă nopțile și nu se tem și nu cred în superstiții, dovadă că vin să cânte la mare într-o zi de 13. Este vorba despre formația Nightlosers, care, de 20 de ani, combină blues-ul american cu elemente de folclor autentic ardelenesc, spre delirul fanilor. Concertul de la mare este programat, în această seară, de la ora 21.30, în restaurantul Harlequin din mondena stațiune Mamaia. Prețul unui bilet este de 35 de lei.

După concertul exploziv din Mamaia, de unde nu vor lipsi hituri de început, precum „Dragostea-i ca și o râie” sau „Bețivan ratat”, nonconformiștii băieți de la Nightlosers, Hanno Höfer & Co., își vor muta tabăra de vară în celălalt capăt al litoralului românesc, la Vama Veche, unde vor susține, joi și vineri, alte două concerte explozive, la Papa la Șoni, de la ora 23.00. Prețul unui bilet în Vamă costă 15 lei.

„DRAGOSTEA-I CA ȘI O RÂIE” Trupa Nightlosers, înființată în 1994, a devenit cunoscută publicului român în anii '90, datorită piesei „Bețivan ratat”, promovată prin concerte live la PRO FM și videoclipului piesei „Dragostea-i ca și o râie”, ce a refuzat luni de zile să coboare de pe primul loc în urma voturilor publicului în cadrul unei emisiuni de muzică de pe Tele 7 ABC. În piesele lor, pasajele de blues se îmbină cu muzica tradițională autentică ardelenească - țigănească, ungurească și românească.

În cei 20 ani de existență, trupa a susținut o serie de concerte în țară, în Statele Unite ale Americii, Canada și în mai toată Europa. În acest timp a scos patru materiale discografice: o casetă - „Sitting on the Top of the World” (1995) și trei compact discuri - „Plum Brandy Blues” (1998), „Rhythm & Bulz” (2004) și Cinste lor (2013).

Din componența trupei fac parte: Hanno Höfer - voce, chitară, muzicuță și washboard, Grunzo Geza - keyboard, Claudiu „Nașu” Purcarin - tobe, Jimi „EL” Laco - vioară, chitară, mandolină, banjo, Lucian „Stein” - electric & double bass și Octavian „Barilla” Andreescu - bass.