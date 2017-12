Concerte incendiare şi în Vamă

Unul dintre cele mai frecventate cluburi din Vama Veche, Goblin, şi-a anunţat, recent, programul concertelor pentru următoarea perioadă, după ce s-a mutat într-o nouă locaţie din sudul staţiunii, care va fi inaugurată joi seară. Astfel, de la jumătatea acestei luni şi până la jumătatea lui august vor susţine recitaluri de rock, rap şi reggae, în fiecare weekend, numeroşi artişti autohtoni.

Seria de concerte poartă numele de „Local Jam” şi îi va aduce vineri, pe scena din Goblin, după ora 21.00, pe membrii trupei constănţene Omul cu Şobolani (O.C.S.), alături de trupa The Mono Jacks şi DJ Skoo. Pe 19 iulie, de la aceeaşi oră, vor face show cei de la Subcarpaţi, alături de Amon şi DJ Undoo, iar pe 27 iulie sunt invitaţi pentru concert Robin and the Backstabbers. Pe 2 august „se lasă” cu başi grei de hip-hop, întrucât vor face show trupele CTC, Shadowbox, Gojira & Planet H şi Aforic. Tot în Goblin, pe 9 august, vor veni cei de la Şuie Paparude, împreună cu rapperul constănţean Chimie, pe 16 august va cânta E.M.I.L, iar Nişte Băieţi şi Viţa de Vie sunt programaţi la show în noaptea de 17 august.