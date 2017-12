Concerte live de excepţie, la Vama Veche

Iubitorii concertelor live, care aleg să îşi petreacă mini-vacanţa de 1 Mai în staţiunea Vama Veche, au la dispoziţie, la terasa „Hand”, cîteva recitaluri ale unor trupe de excepţie: „Omul cu Şobolani”, „Snails”, „Ţapinarii” şi „Kumm”. Astfel, pe 1 Mai, de la ora 20.00, vor concerta „Omul cu Şobolani” şi „Snails”, iar pe 2 mai, de la aceeaşi oră, vor face show „Ţapinarii” şi „Kumm”.

„Omul cu Şobolani” a luat naştere la Constanţa, pe data de 1 august 1997. Numele grupului, mai puţin obişnuit, a fost inspirat de celebra carte a lui Freud, „Omul cu Şobolani”. Componenţa trupei a variat, din 1997 şi pînă în prezent, actualii membri ai formaţiei fiind: Dan Amariei (voce), Cezar Panait (chitară), George Siia (tobe), Adrian Albu (bass), Nucu (chitară)

„Snails” s-a format spre sfîrşitul anilor \'90, în Republica Moldova, componenţii grupului interpretînd, iniţial, coveruri celebre ale anilor \'60-\'70: „Beatles”, „Mamas and Papas”, „CCR”, „Rolling Stones”, „Animals”, „Simon and Garfunkel”. La începutul anilor 2000, trupa a traversat o serie de schimbări, atît în plan muzical, cît şi în ceea ce priveşte componenţa. Doi dintre membrii fondatori au plecat, locul lor fiind ocupat, ulterior, de alţi doi tineri, foşti membri ai „Flying Postmen”, a căror experienţă s-a format şi dincolo de graniţele ţării, în Liverpool şi Londra. Primele piese proprii în limba română (n.r.: „Undeva” şi „Trenul”) au fost lansate în 2003, un an mai tîrziu trupa cîştigînd, în cadrul unui concurs, un contract pentru înregistrarea a trei albume. După lansarea primelor două materiale discografice, „Undeva” (2005) şi „Nu-mi pasă” (2007), trupa se pregăteşte intens şi pentru cel de-al treilea material, în pauzele dintre concerte şi festivaluri. Vara acesta, „Snails” va urca pe scena festivalului „B\'Estfest” în Ziua Zero, pe 1 iulie.

Grupul „Ţapinarii” a luat fiinţă în anul 2001, cînd Cosmin Covei a realizat un filmuleţ-portret avînd ca protagonist un pitic stripper, după care a apărut şi piesa „Sînt fericit”, iar filmuleţul s-a transformat în videoclip muzical. Componenţa formaţiei a rămas aceeaşi: Cosmin Covei şi Adrian Tănase.

„Kumm“, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock din România, îi are în componenţă pe Cătălin Mocan (voce), Mihai Iordache (saxofon), Eugen Nuţescu (chitară, voce, muzicuţă), Kovács András (keyboards), Sorin Erhan (chitară bas) şi Dominic Csergő (percuţie). Trupa s-a înfiinţat în anul 1997, la Cluj şi de atunci a lansat cinci albume de studio - „Moonsweat March” (2000), „Confuzz” (2002), apoi „Angels & Clowns” (2005) şi „Different Parties” (2006). Aniversarea de zece ani a fost marcată printr-un concert-eveniment, la Opera Naţională Bucureşti, la care au participat şase trupe prietene. Cu ocazia celor zece ani, trupa „Kumm” a lansat albumul aniversar “Lo-Fi Poetry”, care conţine piese, fotografii şi înregistrări inedite din cei zece ani de activitate.