Concerte senzaţionale, în Vama Veche

Locul celor mai nonconformiste petreceri, plaja din Vama Veche va găzdui, în acest final de săptămână, mai multe concerte senzaţionale. Cei care reuşesc să traverseze fără să li se fure telefoanele sau fără să capete vreo intoxicaţie alimentară, drumul principal spre Stuf, lăsat pradă celor mai dubioşi escroci care îşi întind tarabele cu chinezării sau porumb direct în praful uliţei, pot spera, pe nisip, la clipe mai plăcute. Astfel, pe data de 13 august, hit-ul „Playing with Fire” va putea fi ascultat live, în compania câştigătorilor locului al III-lea la ediţia din acest an a Eurovisionului, Paula Seling şi româno-norvegianul Ovi(diu) Cernăuţeanu-Jacobsen. Duetul, care se împarte, în prezent, între concertele din ceea ce au numit în glumă „The Never Ending Tour\", „alergând\" de la Vama Veche la Timişoara sau de la Minsk la Roma şi munca de studio pentru definitivarea pieselor care vor compune albumul de debut al lui Ovi, va concerta, de la ora 22.00, la Bibi Bistro din staţiunea amintită. Piesele cuprinse în viitorul album al lui Ovi sunt probate în acest tip de reprezentaţii şi prelucrate, ulterior, în funcţie de reacţiile publicului, cu sprijinul unei echipe de muzicieni norvegieni şi danezi.

Un eveniment ceva mai zgomotos şi mai energic este ediţia din acest an a „Moto Xcountry Festival“, care se va desfăşura în perioada 13-15 august, pe plaja din Vama Veche. Dacă perioada amintită le aduce motocicliştilor distracţii şi concursuri, pe timp de zi, precum parade moto, cuie la buturugă, tricouri ude, skandenberg, drive-teste, enduro-cross şi o cupă a festivalului, noaptea va aduce un „rock maraton” unde vor cânta trupele Metrock, Legacy, Toulouse Lautrec, Za’Duff, Metal Throne, Atelier şi Sophisticated Lemons. Biletele la aceste concerte au preţul de 30 lei.