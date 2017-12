Concerte şi petreceri de Ziua Bărbatului

Mini-vacanţa de 1 Mai de pe litoral s-a încheiat, spre regretul nenumăraţilor petrecăreţi care au avut parte de câteva nopţi de vis la mare, weekend-ul trecut, însă acest sfârşit de săptămână le rezervă constănţenilor - mai ales domnilor - o nouă serie de evenimente de divertisment, prilejuite de... Ziua Bărbatului.

O TRADIŢIE RECENTĂ Conceptul Zilei Bărbatului a fost lansat în 2007, la iniţiativa unui important producător de bere din România. În acel an, peste 100.000 de bărbaţi din România au votat perioada în care îşi doresc să aibă loc o zi specială în care să se distreze şi să consume bere nestingheriţi şi fără preocupări casnice, fiind aleasă, astfel, ziua de 5 mai. De atunci şi până în prezent, în oraşele mari ale ţării se organizează numeroase evenimente şi petreceri în cinstea domnilor, stropite din abundenţă cu bere. În acest an, la Constanţa, nu aveau cum să lipsească astfel de evenimente, din cluburi şi localuri.

CONCERT THE MONOJACKS & THE PIXELS Dacă vineri seară, Ziua Bărbatului a fost sărbătorită în avans, în clubul Goblin, la un „Beer Party”, în această sâmbătă, după ora 21.30, vor urca pe aceeaşi scenă The Monojacks & The Pixels. După „nebunia” din Vama Veche de weekend-ul trecut, domnii care iubesc berea şi muzica rock se pot simţi iar în largul lor, până dimineaţă, când este programat un nou show live al formaţiei Disclaimer. Intrarea la acest eveniment costă 15 lei.

PETRECERE CU TRUPA VECHE În clubul Phoenix are loc, sâmbătă seară, o petrecere... scăldată în bere, cu ocazia Zilei Bărbatului. După ora 17.00, domnii sunt invitaţi să „dea noroc” şi să petreacă la un eveniment dedicat lor, în cadrul căruia vor concerta băieţii de la Trupa Veche, înfiinţată de foştii membri ai trupei Vama Veche, Traian Bălănescu, Răzvan Lupu şi Liviu Mănescu.

RĂSFĂŢ CU FETE TOPLESS Clubul Jezoo găzduieşte, de asemenea, în seara de sâmbătă, după ora 22.00, o petrecere de Ziua Bărbatului, însă ceva mai... fierbinte decât cele de mai sus. Domnii vor beneficia de oferte foarte tentante la consum de bere, precum şi de un show live cu dansatoarele de la Lady Topless, care vor renunţa la câteva accesorii de lenjerie pentru a întâmpina, de pe acum, o vară toridă. Veştile bune nu se opresc aici, deoarece chiar şi doamnele sau domnişoarele pot participa, intrarea fiind liberă pentru toată lumea.

TEQUILA PARTIES & SAX NIGHT Alte evenimente programate în seara de sâmbătă au loc în clubul Pulse şi localul Captain Cook, acolo unde domnii care nu sunt neapărat consumatori de bere au ca aternativă petreceri cu Tequila, după ora 21.30. Pentru că alţi domni iubesc un ambient mai relaxat, de „ziua lor”, ritmurile calde de saxofon vor umple seara de sâmbătă în localul Cosmopolitan, la evenimentul „Sax Night”, cu artiştii Maryo şi Lucky Sax, iar în Vega Violet Lounge va avea loc un „Live Party” cu saxofonistul Marian Gănescu şi formaţia constănţeană White Nights.