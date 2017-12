Concerte şi petreceri în Constanţa şi Mamaia

Chiar dacă încă nu este weekend, iar vremea de iunie le oferă constănţenilor şi turiştilor când soare, când ploaie şi vânt, aceştia se pot distra indiferent de circumstanţe. Cluburile şi beach-barurile nu ţin cont nici de vremea de afară şi nici de ziua din calendar, pregătind evenimente interesante, ca în toiul verii.

FETE, DJ, DANS ŞI… BERE Încă din această seară, beach-clubul El Comandante Năvodari dă drumul la butoiul cu bere şi uită să-i mai închidă robinetul, la petrecerea „Miercurea Berii,” cu intrare liberă, bere multă la ofertă şi distracţie garantată.

Mâine seară, de la ora 22.00, clubul Heaven’s Hell invită toate doamnele şi domnișoarele să petreacă până dimineaţă! Toate fetele prezente vor primi long-drink-uri din partea casei între orele 22.00 - 2.00, iar intrarea este liberă pentru toată lumea. La platane se va afla DJ Kronk, iar stilurile de rap, reggae, R&B, dancehall şi dubstep vor răsuna până în zori.

Vineri seară, de la ora 21.00, Porto Kalla Beach Club din Mamaia va găzdui prima petrecere din seria „Sunset Row”, în cadrul căreia vor mixa Seven Core, Ales şi Dru Klein. Totodată, Crema Summer Club a pregătit o petrecere incendiară pentru seara de vineri, intitulată „On the Catwalk”, în cadrul căreia va face show dansatoarea la bară Larisa Bercea şi va avea loc şi o prezentare de modă cu vestimentaţii de sezon. Tot în Crema, în noaptea de sâmbătă, va avea loc petrecerea „Light Up Your Dress”, în cadrul căreia va mixa DJ Rynno şi vor încinge atmosfera cele mai dinamice animatoare de pe litoral. Intrarea va fi gratuită în ambele seri.

MUZICĂ ŞI COMEDIE Clubul constănţean Doors găzduieşte atât mâine, cât şi vineri seară două evenimente diferite pentru constănţeni şi nu numai. Mâine seară, de la ora 21.00, are loc spectacolul de umor „One Night Stand Up Comedy”, cu artiştii umorişti George, Bogdan şi Iulian, preţul unui bilet fiind, de asemenea, 20 de lei. Vineri seară, de la aceeaşi oră, pe scena din Doors vor urca Mara & Kult Studio Artists şi Senzor, iar în deschidere va concerta trupa Treişpe Cuvinte. Preţul unui bilet este de 20 de lei, iar banii strânşi în urma evenimentului vor fi donaţi pentru a finanţa campania caritabilă „Dăruieşte Bucurie”, aflată la ediţia a II-a, dedicată copiilor din centrele de plasament ale Constanţei.

CONCERT PENTRU NEFUMĂTORI Localul La Historia de Argentina din Constanţa va găzdui vineri seară, de la ora 21.00, un concert live de jazz, fado şi blues cu solista Jezebel, acompaniată de Alexandru Burcă la claviaturi şi Dan Încrosnatu la percuţie. La cerinţa artistei, evenimentul va fi unul „no smoking”, iar preţul unui bilet este de 30 de lei, tichetele putând fi procurate la intrarea în sediul localului din Piaţa Ovidiu.