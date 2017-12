Concerte şi petreceri în prag de weekend

Un nou weekend de toamnă este pe cale să înceapă, aducându-le, în această seară, noi evenimente de divertisment tinerilor care încă nu au intrat în „pâine” cu învăţătura sau care încă suspină după vară. Petrecerile şi concertele sunt iar „baza” meniului de distracţie, în această noapte, prin cluburile din Mamaia sau din oraş.

VELEA, ÎN MAMAIA Solistul şi dansatorul Alex Velea va face show în această noapte, în Crema Summer Club din Mamaia, în cadrul unui eveniment organizat de Sensation MediaGroup, care mai include prezentări de modă ale unor colecţii Bonsay. Va fi, totodată, şi un concurs de frumuseţe, Miss Back2School, destinat elevelor sexy din liceele constănţene.

De asemenea, clubul Luv Lounge din staţiune organizează, de la ora 23.00, petrecerea „Rule No. 1 - Party like there is no tomorrow”, cu intrare liberă.

Clubul El Comandante din Mamaia Nord îşi închide porţile reşedinţei estivale de pe plajă în acest weekend, însă, înainte de a se redeschide în oraş, le promite o petrecere pe cinste îndrăzneţilor care vor să înfrunte frigul prin distracţie în aer liber. Petrecerea din această seară, la fel ca şi cea de mâine, poartă şi un nume sugestiv, „Last Christmas Beach Party”, şi are intrare liberă.

PETRECERE ÎN ORAŞ „Russian Party” este numele evenimentului care va avea loc în această seară, după ora 22.30, în clubul constănţean Heaven’s Hell, unde vedeta serii va fi cu siguranţă... votca. Petrecăreţii de aici se vor putea distra pe ritmuri de rap, R&B, dancehall şi reggae. După cum asigură organizatorii, intrarea va fi liberă, iar fetele vor primi shot-uri din partea casei, pentru a se transforma în „rusoaice”.

O altă petrecere pe cinste, care va genera amintiri participanţilor, după cum ne inspiră însăşi denumirea ei, „Memorabilia”, va avea loc în această seară, de la ora 23.00, în clubul constănţean Doors.