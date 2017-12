Concertele anului, în România

Anul 2011 a fost unul bogat în prezenţe în România ale unor personalităţi marcante ale scenei muzicale internaţionale. Dacă, în 2010, rock-ul a fost cel mai bine reprezentat în marile concerte din ţară, cele mai importante show-uri de anul acesta au fost susţinute de artişti mult mai diverşi, Shakira, Roxette, Bon Jovi, Sting, Tom Jones, Nana Mouskouri şi Jane Birkin fiind numai câţiva dintre aceştia.

ZECI DE MII DE SPECTATORI Marea premieră a acestui an în materie de concerte a fost Bon Jovi, care a adunat 50.000 de fani în Piaţa Constituţiei din Capitală, pe 10 iulie. Fanii Shakirei s-au putut bucura, pentru prima dată, de prezenţa cântăreţei columbiene la Bucureşti, pe 7 mai, în Piaţa Constituţiei. Deşi au aşteptat-o destul de mult în ploaie, cei circa 20.000 de spectatori s-au destins, până la urmă, pe hiturile divei, dar şi pe piese mai puţin cunoscute publicului larg. Pe 30 mai, la Zone Arena, au răsunat în premieră, la Bucureşti, hiturile nemuritoare ale trupei Roxette, care şi-au găsit ecou în mulţimea de aproximativ 15.000 de oameni.

TRUPE DE LEGENDĂ Faimoasa trupă Scorpions a inclus Bucureştiul, dar şi Clujul în turneul mondial de adio „Get Your Sting and Blackout World Tour”, programat să dureze trei ani. Pe 9 iunie, la Zone Arena din Capitală, circa 20.000 de oameni s-au bucurat de un concert rock făcut parcă după „reţeta succesului\". Totodată, anul acesta, au revenit la Bucureşti redutabilul Alice Cooper, ca protagonist al unui horror show cu multe artificii, la Arenele Romane, Manu Chao, care a făcut publicul să danseze de la un capăt la altul al concertului susţinut la Sala Palatului, Lake of Tears, Morcheeba şi Parov Stelar Band, ce au adus sound-uri electrice, dar şi swing pe scena Sălii Palatului: Gotan Project, Hooverphonic, Gogol Bordello, Orquestra Buena Vista Social Club, Goran Bregovic, Tom Jones şi Demis Russos.

Anul 2012 se anunţă a fi, deocamdată, la fel de interesant din acest punct de vedere, cel mai aşteptat concert anunţat până în prezent fiind cel al formaţiei americane Red Hot Chilli Peppers.