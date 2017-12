Concertele Iron Maiden din Japonia, sub semnul întrebării

Trupa rock britanică Iron Maiden, care zbura, vineri, spre Tokyo, a fost întoarsă din drum din cauza cutremurului devastator produs în Japonia. Membrii trupei veneau de la Seul, capitala Coreei de Sud, unde susţinuseră un concert şi urmau să aibă două show-uri în capitala Japoniei. Trupa călătorea cu un avion de tip Boeing 757 şi a fost redirecţionată către un alt oraş japonez, Nagoya. Concertele Iron Maiden din Japonia fac parte din turneul mondial intitulat Final Frontier World Tour, în care legendarii rockeri cântă alături de alte două trupe britanice, Bullet For My Valentine şi Rise To Remain.