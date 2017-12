Concertul Backstreet Boys în România, sub semnul întrebării

Deşi, iniţial, formaţia americană Backstreet Boys anunţase, pe site-ul oficial, susţinerea unui concert în România, pe 28 noiembrie, ţara noastră a dispărut din agenda de spectacole a grupului. Turneul „This Is Us” cuprinde zeci de oraşe de pe „bătrînul continent”, printre care şi Bucureşti, însă, conform noii programări postată pe site-ul Backstreet Boys, în ziua de 28 noiembrie apare oraşul Bamberg, din Germania. Fanii români ai trupei americane mai au, însă, o speranţă, pentru că la sfîrşitul listei de concerte deja programate se menţionează că, în curînd, vor fi postate şi numele altor oraşe unde vor avea loc spectacole susţinute de Backstreet Boys.

Turneul „This Is Us” debutează în Portugalia, pe 30 octombrie, ajungînd în Spania, Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia, Italia şi Danemarca. Fondat în anul 1993, grupul Backstreet Boys a debutat cu single-ul „We’ve Got It Going On” şi a lansat primul album în 1996, urmat de alte cinci materiale discografice. Albumul care a beneficiat de cel mai mare succes a fost „Millennium”, lansat în vara anului 1999. Numai în prima săptămînă s-au vîndut peste un milion de exemplare. Backstreet Boys a vîndut, de-a lungul carierei, peste 100 de milioane de albume, fiind una dintre cele mai populare formaţii ale tuturor timpurilor. Ultimul dintre albume, „This Is Us”, lansat anul acesta, este şi cel care dă titlul turneului european de anvergură, care va include, probabil, şi concertul din România.