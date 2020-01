Concertul COMA oferă constănțenilor „Cea mai frumoasă zi”!

Vineri, 31 ianuarie, trupa COMA urcă pe scena clubului constănțean, oferind fanilor „Cea mai frumoasă zi”.

Coma este o formație rock românească, înființată în anul 1999, în Bucuresti, ca grup nu metal, din foști membri ai trupelor Daft Allison si Ska Burger.

Coma a cântat, de-a lungul timpului, în deschiderea concertelor unor trupe/artiști precum Linkin Park, Deftones, Incubus, Sepultura, Ozzy Osbourne, Biohazard și mulți alții.

Concertul de vineri seară va începe cu Marú.

Marú este o compozitoare/ interpretă multi-instrumentistă din România, al cărei ton cristalin de voce va face pe orice fan să o asculte continuu. După 6 ani de studiu la Conservatorul din Viena, Austria, Marú a reușit să își dezvolte propriul stil de soulful pop, stil ce amintește de Angus & Julia Stone, Norah Jones, Ed Sheeran, Kate Bush, Elise Trow, Bat For Lashes, influențe presărate în abundență cu autenticitate, și acel "ceva" pe care numai ea îl deține. Încă de la începutul recent al carierei sale solo, marcat prin lansarea EP-ului de debut "The Richest Girl in Town", muzica sa a rezonat cu promoteri, directori de programe ale posturilor majore de radio, și cu fani din toate ariile muzicii. De la recitalurile și interviurile la posturi precum Radio Guerrilla, Rock FM, TanaNana, Radio RFI, Radio Romania Actualități, la recitalurile din 2018 și 2019 la Electric Castle. Marú deja a ajuns să confirme împărțirea scenei cu Nouvelle Vague și Morcheeba în vara lui 2019, iar în octombrie 2019 artista a lansat primul ei album intitulat “Welcome Love Back”.

Prețul unui bilet este 40 de lei. Biletele s-au pus în vânzare la sediul clubului, str. Traian, nr 68A. Info: 0763 661622.