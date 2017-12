Concertul lui James Blunt, la Romaero

Concertul pe care cîntăreţul britanic James Blunt îl va susţine la Bucureşti, pe data de 21 februarie 2009, va avea loc la Romaero Băneasa. Biletele pentru eveniment au preţurile cuprinse între 100 şi 500 de lei, potrivit site-ului www.bilet.ro. Tichetele au preţurile de 100, 150, 220, 250 şi 500 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală.

Concertul din România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „All the Lost Souls”, turneu care numără, pînă în prezent, peste 140 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, Australia şi Africa de Sud. Materialul discografic „All the Lost Souls” conţine zece melodii, printre care single-urile „1973”, „Same Mistake”, „Carry You Home” şi „I Really Want You”. Majoritatea concertelor susţinute de James Blunt, în acest an, au fost sold-out.

James Blunt, premiat drept cel mai bun artist britanic în cadrul Premiilor Industriei Muzicale Britanice, a debutat cu albumul „Back to Bedlam”, pe care l-a scris în Kosovo, în anul 1999, pe vremea cînd artistul era ofiţer al armatei britanice. El a fost primul ofiţer trimis de armata britanică în Kosovo, conducînd peste 30.000 de soldaţi. Albumul a fost un succes mondial şi s-a vîndut în peste 11 milioane de exemplare, transformîndu-l în cel mai de succes artist debutant al tuturor timpurilor. Piesa cu care s-a lansat, „You\'re Beautiful”, a dominat toate topurile de specialitate. Pe lîngă voce şi chitară, Blunt mai cîntă la numeroase instrumente, printre care se numără pianul, orga, marimba (instrument de percuţie). Blunt a cîştigat două premii „Brit Awards” şi a avut cinci nominalizări la premiul Grammy. Albumul „All The Lost Souls” (2007) a cîştigat „Discul de aur” pentru vînzări, în prima săptămînă de la lansare.

Înainte de a se lansa solo, la un an după plecarea din armată, Blunt a făcut parte din echipa fostei soliste a trupei „4 Non Blondes”, Linda Perry, care a scris şi produs cîntece pentru Pink, Courtney Love şi Christina Aguilera. James Blunt s-a născut pe data de 22 februarie 1974, în Anglia, la Wiltshire şi provine dintr-o familie de militari cu o istorie lungă, care începe în anul 995.