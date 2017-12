Concertul lui Lil\' Kim în România, amînat

Concertul pe care cîntăreaţa de rap Lil\' Kim trebuia să îl susţină pe data de 20 februarie, în clubul „Bamboo” din Bucureşti, a fost amînat şi urmează să fie reprogramat în cel mai scurt timp. Motivul amînării evenimentului îl constituie participarea cîntăreţei la show-ul „Dancing With The Stars”.

Cîştigătoare a premiului Grammy, de mai multe ori premiată cu disc de platină, Lil\' Kim (pe numele adevărat Kimberly Denise Jones), s-a născut în Brooklyn, New York, în 1974. Ea şi-a început cariera muzicală în 1990, după ce l-a întîlnit pe Biggie Smalls (Notorious B.I.G.). În 1995, ea şi-a lansat albumul „Conspiracy”. În 1999, artista a cîntat alături de P. Diddy în cadrul turneului „No way out”, lansînd, în acelaşi an, propriul label, „Queen Bee Entarteinment”. În anul 2000, Kim a lansat cel de-al doilea album, „The Notorious KIM”, materialul discografic plasîndu-se pe locul al patrulea în topul Billboard 200 şi pe primul loc în topul „Hot R&B/Hip-Hop Songs”. Albumul a fost vîndut, din prima săptămînă, în peste 160.000 de exemplare, primind discul de platină.

În anul 2001, Lil` Kim a apărut alături de Christina Aguilera, Pink şi Maya, în remake-ul piesei „Lady Marmelade”, melodie care a fost înregistrată pentru coloana sonoră a filmului „Moulin Rouge” şi care a rămas pe locul I al Topului Billboard 100 timp de cinci săptămîni. În anul 2003, Lil\' Kim a lansat cel de-al treilea album, „La Bella Mafia”, single-ul „Magic Stick”, un featuring cu 50 Cent, urcînd pe locul al II-lea în Top „Hot 100”, fără a fi promovat cu un videoclip. Acelaşi album i-a adus artistei numeroase premii. Cel de-al patrulea album lansat a fost „The Naked Truth”.

De-a lungul carierei sale, Lil` a colaborat cu artişti de prestigiu: Notorious B.I.G., P. Diddy, Christina Aguilera, Pink, Maya, Missy Elliott, Sisq, Mary J. Blige, Phil Collins, 50 Cent, Foxy Brown, Mase, Jay-Z, Will Smith, Beyonce Knowles, R Kelly, T-Pain & Young Jeezy, Busta Rhymes, Lil\' Wayne. În prezent, artista lucrează la cel de-al cincilea album, care va fi lansat anul acesta.