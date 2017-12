Concertul lui Ozzy Osbourne în România nu va fi anulat!

Concertul lui Ozzy Osbourne în România, anunţat să se desfăşoare la Zone Arena din capitală, pe 2 octombrie, nu va fi anulat! Asigurarea a fost dată, vineri, chiar de Dorian Ciubuc, organizatorul evenimentului. Acesta urmează să revină cu informaţii referitoare la locaţia şi data când va fi mutat show-ul legendarului rocker american, în condiţiile în care complexul Zone Arena va fi demolat.

Dorian Ciubuc, cel care conduce societatea Fun Time Production şi director general al Zone Arena, a refuzat să comenteze decizia primarului Sectorului 2, Neculai Onţanu, care a somat, miercuri, SC Arena Invest SRL să desfiinţeze toate construcţiile din Zone Arena, din strada Barbu Văcărescu nr.164D, pe motiv că nu au autorizaţie de construcţie şi alte avize necesare.

Biletele pentru concertul lui Ozzy Osbourne s-au pus în vânzare pe 23 aprilie şi au preţuri cuprinse între 125 şi 500 de lei, în funcţie de perioada de achiziţionare a acestora şi poziţia faţă de scenă.

Concertul din România al celui mai faimos „metalist” face parte din turneul mondial de promovare a noului album, „Scream\", care va fi lansat pe 15 iunie. La sfârşitul anului trecut, renumitul rocker a anunţat lansarea albumului amintit, precum şi titlurile a trei piese care vor fi incluse pe noul disc: „Let It Die\", „Diggin\' Me Down\" şi „Soul Sucka\". Produs de Ozzy Osbourne şi Kevin Churko, acesta este primul material discografic pe care apare Gus G., noul chitarist al trupei lui Osbourne.