Concertul lui Richard Marx în România, anulat

Concertul pe care muzicianul american Richard Marx urma să îl susţină, pe 1 noiembrie, la Sala Palatului din capitală a fost anulat. „Din cauza unor probleme logistice cu care s-a confruntat echipa de producţie a turneului, Richard Marx a fost nevoit să anuleze mai multe spectacole din Europa Centrală şi de Est, printre care şi concertul din România\", informează organizatorii, Emagic.

Banii pentru biletele deja achiziţionate de fanii artistului vor putea fi recuperaţi de la punctele de vânzare de la care au fost procurate, în perioada 27 septembrie - 26 octombrie.

„În prezent, organizatorii evenimentelor afectate se află în discuţii cu managementul artistului pentru reprogramarea acestora, însă până la confirmarea unei noi date, cei care şi-au achiziţionat bilet pentru spectacolul de la Bucureşti, anunţat iniţial pentru 1 noiembrie, îşi pot recupera banii de la punctul de vânzare de la care s-a achiziţionat biletul, începând din data de 27 septembrie\", se arată în comunicatul organizatorilor.

Cu o carieră de peste 20 de ani, câştigător al premiului Grammy, Richard Marx este considerat unul dintre cei mai influenţi artişti ai industriei muzicale contemporane, fiind, totodată, unul dintre cei mai căutaţi producători şi compozitori ai momentului.

Primul album semnat de Richard Marx a fost lansat în iunie 1987, purtând numele artistului, care avea să devină în scurt timp noua revelaţie a muzicii internaţionale. Materialul s-a vândut în aproape patru milioane de exemplare doar în Statele Unite ale Americii, oferind nu mai puţin de patru single-uri de top: \"Don\'t Mean Nothing\", \"Should\'ve Known Better\", \"Endless Summer Nights\" şi \"Hold on to the Nights\".

Richard Marx şi-a continuat cariera cu alte opt albume de studio şi patru albume live, vândute în peste 30 de milioane de copii în întreaga lume şi o listă impresionantă de hituri rock şi balade precum \"Right Here Waiting\", \"Now and Forever\", \"Hazard\", \"Satisfied\" şi \"Too Late To Say Goodbye\".