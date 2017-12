Concertul Mastodon, amânat

Turneul european al trupei de rock Mastodon, care includea şi un concert în România, a fost anulat. Cauza o constituie problemele de sănătate ale chitaristului Bill Kelleher. „Mastodon informează cu regret toţi fanii că turneul european din această vară, care urma să debuteze pe data de 5 iunie, în Germania, şi să se încheie pe 3 iulie, în Finlanda, a fost anulat. Chitaristul Bill Kelleher a fost diagnosticat cu pancreatită şi a fost sfătuit de către medici să continue tratamentul. Echipa medicală a artistului este optimistă şi se aşteaptă la o recuperare completă în următoarele săptămâni, astfel încât trupa să poată participa la turneul BlackDiamondSkye, alături de Alice In Chains şi Deftones, programat să înceapă în data de 16 septembrie, la Chicago”, a declarat trupa, într-un comunicat.

Cei de la Mastodon urma să urce pe scenă în cadrul Tuborg Green Fest by Sonisphere Festival, pe data de 27 iunie. Primii care şi-au anulat concertul din cadrul evenimentului au fost rockerii de la Heaven & Hell, care şi-au pierdut colegul de trupă, Ronnie James Dio, în urmă cu o săptămână. Festivalul amintit are loc în perioada 25 - 27 iunie, la Romexpo, în Bucureşti şi include cel mai aşteptat line-up al anului: Metallica, Rammstein, Manowar, Slayer, Megadeth, Alice in Chains, Anthrax, Volbeat, Stone Sour.