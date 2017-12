Concertul „Metallica”, show incendiar nestins de ploaie!

Mult aşteptatul concert „Metallica” s-a înfăptuit pe 23 iulie, în incinta Stadionului Cotroceni, unde 24.000 de oameni au înfruntat ploaia şi vremea urîtă, pentru a trăi o seară magică alături de una dintre cele importante formaţii de muzică rock. Accesul pe stadion s-a făcut începînd de la 16.20, iar pînă la 19.00, intrarea pe cele două porţi, Gazon A şi Gazon B şi tribune, s-a făcut lejer, fără aglomeraţie şi incidente. Ca la un veritabil concert sold-out, întregul stadion era neîncăpător mulţimii, ajungînd, la ora 19.00, să găzduiască peste 20.000 de fani ai muzicii rock.

Concertul „Metallica” a primit botezul ploii şi sub imperiul averselor s-a desfăşurat pînă la final. Unii fani auziseră de vremea urîtă care se anunţa şi s-au pregătit cu pelerine, alţii au rămas surprinşi de ploaie, ascunşi sub sacoşele şi revistele pe care le-au găsit în buzunar. Dar toţi, fără excepţie, ştiind că un concert susţinut de cea mai importantă trupă de trash nu poate fi ratat, au îndurat picăturile şi răceala fără să trădeze vreun deranj.

Trupa din deschidere, „The Sword”, a păşit pe scenă în jurul orei 20.10, folosindu-se de ritmuri pline de forţă. Publicul, deşi sceptic, la început, pe parcursul prestaţiei a început să aplaude şi să se mişte în ritmul muzicii lor. Genul muzical al trupei nu poate fi încadrat în anumite tipare, piesele de început trimiteau către ritmuri de black metal, iar piesele de final purtau un sunet heavy-metal. Important este că majoritatea celor prezenţi au rezonat cu piesele texanilor, reuşind să se călească pentru ploaia ce nu se oprea şi care avea să dureze pînă la finalul evenimentului.

O oră a durat aşteptarea fanilor pînă cînd formaţia alături de care au crescut, „Metallica”, a păşit pe scenă. Între timp s-a fluierat, s-a scandat numele trupei şi s-a aplaudat. La 21.00, Lars Ulrich şi-a ocupat poziţia în spatele tobelor, urmat de Kirk Hammet la chitară în stînga, la chitară şi voce, James Hetfield în centru şi Robert Trujillo la chitară-bas în dreapta. La fel cum au obişnuit fanii din întreaga lume, membrii trupei americane au deschis concertul în aplomb pe ritmurile heavy ale piesei „Creeping death\".

Playlistul celei mai cunoscute trupe de muzică rock de pe planetă a conţinut piese cunoscute de către fani precum „For Whom the Bell Tolls\", „Four Horsemen\", „Harvester of Sorrow\", \"Fade to Black\", \"Ride the Lightning\" şi \"Welcome Home (Sanitarium)\". Din punct de vedere instrumental, unele piese au fost adaptate pentru acest concert în sensul că s-a adăugat un nou acord sau că au devenit mai scurte. Show-ul a fost întreţinut constant de către solistul James Hetfield, care determina publicul să fluiere şi să aplaude.

Sunetul a fost potrivit, cu mici excepţii bun, în a doua jumătate a concertului tobele fiind mult mai sus decît celelalte instrumente. „How are you, my friends?\" a fost întrebarea pe care Hetfield a adresat-o audienţei, încercînd să spargă gheaţa şi să cîştige publicul de partea sa. Începutul piesei „One\" conţine sunete de elicoptere şi împuşcături. Pentru a recrea această atmosferă, „Metallica” a plasat bombe artizanale pe scenă şi pe lîngă aceasta, cît şi focuri de artificii. Văzînd cum publicul coopera, cîntînd pe acordurile sale de chitară şi aplaudînd, Hetfield nu se putea abţine să spună „I love you\'\' şi „Let me hear you\".

După două ore de piese pline de dinamism şi forţă, „Metallica” a fost chemată la bis cu disperare în glas, iar membrii formaţiei au dat curs invitaţiei cu două piese dure, neşlefuite precum „Last Caress\" şi „So what\", culminînd cu binecunoscuta „Enter Sandman\".

La 23.20, trupa încetase să mai cînte, dar fiecare membru se plimba de-a lungul scenei, în tăcere, privind mulţimea veselă şi dezlănţuită. Plimbarea a durat 10 minute, timp în care Hetfield a decis că „Sînteţi ai dracului de frumoşi şi Metallica vă iubeşte\". Show-ul s-a terminat cu o ploaie de pene de chitară şi beţe de tobe. Cei 24.000 de spectatori nu se îndurau să elibereze rîndurile şi priveau nostalgic către scenă, în speranţa că trupa lor preferată se va întoarce. Cînd au decis că s-a terminat totul, au pornit pîlcuri către gura de ieşire a stadionului.