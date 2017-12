Concertul Pasion de Buena Vista, anulat

Concertul formaţiei Pasion de Buena Vista, care urma să aibă loc pe 17 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, în cadrul seriei World Music Masters, a fost anulat din cauza unor modificări apărute în programul trupei. Potrivit organizatorilor evenimentului, Emagic, cei care şi-au achiziţionat bilete la acest spectacol îşi vor putea recupera banii de la punctele de vînzare de unde le-au cumpărat.

Formaţia şi-a anulat concertul de la Bucureşti din cauza unor modificări apărute în programul său: membrii trupei şi-au prelungit şederea în Palma de Mallorca, unde au stabilite apariţii live în cadrul emisiunii „Wetten, dass...?\", fapt care i-a forţat pe reprezentanţii Pasion de Buena Vista să amîne concertele din Europa Centrala şi de Est, programate la sfîrşitul acestui an.

Unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale cubaneze, Pasion de Buena Vista are în componenţă trei dintre cele mai bune voci ale Cubei - Tomas Sanchez, Pachin Inocencio şi Maida Castaneda, opt dansatori ai clubului Tropicana şi trupa de instrumentişti La Idea, adevăraţi maeştri ai son-ului tradiţional. În primăvara acestui an, Pasion de Buena Vista a susţinut, la Bucureşti, un spectacol cu casa închisă, promiţînd că se vor întoarce pentru a readuce publicului român ritmurile fierbinţi de son, salsa, rumba, mambo şi cha cha cha.

Sub umbrela World Music Masters, anul acesta va concerta, în capitală, Harlem Gospel Choir, pe 21 decembrie, urmînd ca, pe 12 februarie 2010, publicul român să reîntîlnească celebra orchestră cubaneză Live From Buena Vista - The Havana Lounge.