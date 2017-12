Concertul Sabrinei şi Samanthei Fox, anulat

Concertul pe care celebrele cântăreţe Sabrina şi Samantha Fox urmau să îl susţină pe 26 noiembrie, la Sala Palatului din capitală, a fost anulat. „Decizia este cauzată de modificările ce au survenit în programul celor două artiste, acestea fiind în imposibilitatea de a-şi sincroniza datele contractate deja\", se arată în comunicatul organizatorilor, Project Events. Persoanele care au cumpărat bilete îşi pot recupera banii de la punctele de vânzare de la care au achiziţionat tichetele. În cazul în care au comandat bilete online, ele trebuie să ia legătura cu reprezentanţii site-ului de unde s-a comandat biletul. Va fi rambursată doar suma reprezentând preţul biletului, fără alte comisioane sau servicii.

Referitor la o posibilă reprogramare a concertului, Project Events se află în discuţii cu managementul artistelor, data acestuia urmând să fie anunţată ulterior. „Suntem în discuţii cu impresarii artistelor, încercăm să găsim o cale pentru a reprograma acest show. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate admiratorilor ce deja au cumpărat bilete la concert\", susţin organizatorii.

Sabrina Salerno este cunoscută pentru frumuseţea ei mediteraneană, aceasta remarcându-se încă de la vârsta de 15 ani, când a câştigat câteva premii importante la concursurile „de miss”. Cea mai cunoscută melodie a cântăreţei este \"Boys\", devenită hit în scurt timp, la nivel mondial. De-a lungul timpului, Sabrina a lansat mai multe albume: \"Sabrina\" (1987), \"Something Special\" (1988), \"Super Sabrina\" (1988), \"Super Remix\" (1990), \"Over the Pop\" (1991), \"Maschio Dove Sei\" (1996), \"Numeri\" (1999), \"A Flower\'s Broken\" (1999) şi \"Erase/Rewind Official Remix\" (2008).

Cântăreaţă pop-dance, model şi actriţă, Samantha Fox a fost comparată cu Marilyn Monroe şi Madonna, datorită alurii ei fascinante. De-a lungul timpului, Samantha Fox a lansat mai multe albume, precum \"Touch Me\" (1986), \"Samantha Fox\" (1987), \"I Wanna Have Some Fun\" (1988), \"Just One Night\" (1991), \"Greatest Hits\" (1992), \"21st Century Fox\" (1998), \"Watching You Watching Me\" (2002), \"Angel with an Attitude\" (2005) şi \"Greatest Hits\" (2009) şi a jucat în mai multe filme.