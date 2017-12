Concertul Scooter a fost anulat!

Cu doar zece zile înainte de data la care fusese reprogramat concertul în România al celebrei formaţii de techno-hardcore, Scooter, organizatorii evenimentului, Blue Music, anunţă anularea acestuia. „Regretăm că am fost forţaţi să luăm o astfel de hotărâre împotriva dorinţelor şi eforturilor noastre, dar vânzările de bilete sunt mult sub cele estimate şi reprezintă cauza determinantă a anulării evenimentului. Având în vedere că finanţarea concertului se baza exclusiv pe veniturile din vânzarea de bilete şi planurile de susţinere prin sponsorizare nu s-au materializat, acest concert este imposibil de realizat”, se menţionează în comunicatul firmei organizatoare.

Anularea concertului nu este singura problemă a organizatorilor ghinionişti. Aceştia îi anunţă pe cei care au cumpărat din timp bilete la spectacol că nu cunosc încă data la care li se vor returna banii. „Momentan, se caută soluţii pentru rambursarea biletelor achiziţionate, a căror contravaloare a fost ultilizată deja într-o etapă de pregătire a concertului. Încercăm să oferim informaţii despre returnarea biletelor în cel mai scurt timp. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate”, spun organizatorii.

La începutul anului, show-ul apreciatei trupe germane fusese programat pentru data de 5 iunie. La începutul verii, însă, organizatorii au anunţat reprogramarea concertului. „Această amânare este cauzată de o restructurare a programului de turneu. De la mijlocul lunii septembrie, Scooter reia în Europa turneul de promovare a celui mai recent album al său, ‘Under the Radar Over The Top’ şi Bucureştiul este inclus în lista de turneu”, declarau atunci cei de la Blue Music. Instalaţiile „pregătite”, efectele pirotehnice spectaculoase, megafoanele uriaşe suspendate pe scenă, laserele, efectele speciale, cât şi cei peste 50.000 waţi de sunet şi lumină garantau calitatea unui show senzaţional. De-a lungul timpului, Scooter a reuşit să vândă 14 milioane de albume şi a câştigat 80 de discuri de aur şi platină. Preţul unui bilet la acest eveniment se ridica la suma de 100 lei.