Concertul Sepultura din România, în prima ediţie a „My Metal Festival”

Concertul pe care trupa Sepultura îl va susţine în România, în capitală, pe 7 februarie, va fi inclus în prima ediţie a „My Metal Festival”, un eveniment dedicat heavy metal-ului, care mai include, printre altele, recitaluri ale grupurilor „Dew Scented” şi „The Sorrow”.

„Dew Scented” este a doua trupă care şi-a anunţat participarea la prima ediţie a festivalului, care va avea loc pe 7 februarie, la Sala Polivalentă. Trupa a lansat, de-a lungul timpului, şapte albume: „Immortelle” (1996), „Innoscent” (1998), „Ill-Natured” (1999), „Inwards” (2002), „Impact” (2003), „Issue VI” (2005), „Incinerate” (2007 ). Leif Jensen (voce), Martin Walczak (chitară), Marc-Andree Dieken (tobe), Alexander Pahl (bas) şi Michael Borchers (chitară) au dovedit, din 1992, că sînt o „adevărată forţă a noului gen de thrash metal”, aşa cum le place să afirme.

„The Sorrow”, trupă influenţată de muzica renumitelor formaţii „Pantera”, „Machine Head”, „Iron Maiden” sau „Judas Priest”, a reuşit să îşi facă loc pe scena metal, chiar dacă are doar doi ani de activitate. Austriecii Matze (chitară şi voce), Andi (chitară), Tobi (bas şi backing vocals) şi Dominik (tobe) se vor afla în februarie 2009 în plină promovare a noului lor album, „Origin of the storm”, care va fi lansat pe 27 ianuarie.

„Sepultura” va prezenta fanilor din România un concert care face parte din turneul de promovare a noului lor album, „A-lex”, care poartă numele eroului din romanul „Portocala mecanică”, de Anthony Burgess, material discografic care va fi lansat să în această lună. Formaţia a mai concertat la Bucureşti în iulie 2007, în faţa unui public de aprox. 500 de persoane.