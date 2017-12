Concertul trupei Scorpions în România, anulat

Unul dintre cele mai aşteptate concerte din toamna acestui an nu va mai avea loc. Programat, iniţial, pentru data de 5 noiembrie, evenimentul urma să se desfăşoare la Romexpo-Bucureşti, în cadrul evenimentului „Europe - Love Will Keep Us Alive”. Legendara trupă rock ar fi revenit în ţara noastră pentru a şasea oară, iar concertul ar fi fost deschis de către unul dintre cei mai apreciaţi solişti din Ungaria, Varga Miklos, care va interpreta piesa „Europe”, dar şi de către trupa autohtonă Proconsul.

Potrivit unui comunicat emis de Media Suprem, formaţia Scorpions a reziliat unilateral contractul încheiat, motivul invocat fiind întîrzierea cu patru zile a plăţii unei rate. Astfel, biletele comandate, care urmau să fie distribuite începînd de astăzi, nu se vor mai livra. Mai multe detalii nu se specifică în comunicat, doar date referitoare la alte contracte încheiate, care vor fi făcute publice de către Media Suprem în cursul acestor zile.

Un exemplu de longevitate pentru tinerele generaţii, Scorpions are o activitate muzicală de peste patru decenii. Promotori ai valorilor europene, artiştii au mai concertat în România, la Rock\' 93, la ediţia din 2002 a Festivalului „Cerbul de Aur”, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în 2004, cu ocazia promovării albumului „Unbreakable”, la Sibiu, în 2007, dar şi anul trecut, cu ocazia Zilelor Craiovei.

Fondată în 1965 şi compusă din Klaus Meine (voce), Rudolf Schenker (chitară), Matthias Jabs (chitară), James Kottak (tobe) şi Pawel Maciwoda (bas), Scorpions deţine o discografie impresionantă, de 21 de albume. Scorpions a vîndut, în întreaga lume, peste 70 de milioane de exemplare de albume, iar piesele „Wind of Change” sau „Still Loving You” sînt cele mai reprezentative şi cunoscute oriunde pe mapamond.