Conchita Wurst va cânta la cabaretul Crazy Horse

Câștigătorul concursului Eurovision 2014, Conchita Wurst, va evolua între 9 şi 15 noiembrie la Paris, pe scena celebrului cabaret Crazy Horse, considerat un veritabil ”templu” dedicat nudităţii feminine. ”Femeie de alt gen, artist liber, care se joacă cu convenţiile cu graţie, entuziasm şi umor”, potrivit managerilor de la Crazy Horse, Conchita Wurst, de 25 de ani, primul travestit care va evolua pe scena cabaretului parizian înfiinţat în anul 1951, va oferi spectatorilor ”strălucire, o voce de soprană, barbă şi bătăi din gene false”. Conchita Wurst va interpreta trei secvenţe create special pentru ea pe baza repertoriului său muzical, alături de dansatoarele de la Crazy Horse. Regia va fi asigurată de coregrafa Blanca Li, iar costumele pe care le va purta Conchita Wurst sunt realizate de creatorul de modă Jean-Paul Gaultier.

Înfiinţat în 1951, Crazy Horse invită de câţiva ani diverse personalităţi artistice care susţin spectacole pe scena cabaretului, în sistem de rezidenţă, timp de câteva săptămâni. Printre vedetele care au acceptat această invitaţie se numără actriţa franceză de comedie Clotilde Courau, starleta Dita von Teese şi cântăreaţa Arielle Dombasle. ”Parisul este oraşul iubirii, sinonim al senzualităţii şi al femeilor de excepţie. Crazy Horse reprezintă ansamblul acestor valori. Sunt încântată să o întruchipez pe femeia sublimă şi senzuală şi să am posibilitatea de a trăi o aventură atât de strălucitoare şi de formidabilă”, a declarat Conchita Wurst. ”Conchita Wurst inaugurează un nou gen: ea este o femeie cu barbă, cu atribute de virilitate, dar şi de o mare feminitate. Acest amestec este exploziv şi fascinant. Conchita aduce pe scenă un act de curaj şi de frumuseţe, trimite tuturor oamenilor mesajul de a-şi trăi vieţile aşa cum vor să şi le trăiască. Invitarea Conchitei pe scena noastră reprezintă un fel de a reveni la ADN-ul cabaretului Crazy Horse”, a declarat Andrée Deissenberg, directorul artistic al cabaretului.

Celebrul cabaret parizian a fost înfiinţat de Alain Bernardin, inventatorul conceptului nud şic, bazat pe spectacole care celebrează femeia îmbrăcând corpurile goale ale dansatoarelor prin proiecţii luminoase de motive geometrice, diferenţiindu-se astfel de ”marile cabarete cu pene” din Paris, precum Lido şi Moulin Rouge. Travestit originar din Austria, Conchita Wurst a devenit un fenomen în ţara sa, după apariţia, în 2011, în emisiunea „Die Grosse Chance“. Modul în care a interpretat piesa ”My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a filmului ”Titanic”, i-a adus celebritatea. Apoi, Conchita Wurst a participat la multe alte reality show-uri, inclusiv în Germania. De asemenea, a susţinut concerte şi a devenit un simbol al cauzei gay. Conchita Wurst a câştigat concursul cântecului european Eurovision 2014, a cărui finală a avut loc pe 10 mai, la Copenhaga, cu piesa ”Rise Like a Phoenix”.