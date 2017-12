Concordatul preventiv, o soluţie împotriva insolvenţei

Concordatul preventiv, o nouă practică introdusă în acest an, care presupune soluţionarea datoriilor unei companii pe termen lung şi o înţelegere amiabilă cu creditorii, va fi o soluţie împotriva insolvenţei, în special pentru firmele mici şi medii, potrivit R&M Audit. „Concordatul preventiv presupune un termen mai lung de soluţionare a datoriilor şi o înţelegere amiabila cu creditori, iar multinaţionalele, fiind în general asigurate împotriva riscului de neplata al clienţilor, sunt cu mult mai avantajate în cazul declararii insolvenţei unui rau-platnic, întrucât îşi pot recupera mult mai rapid banii de la asigurători, având toate aceste sume deja provizionate”, a declarat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit. Potrivit estimărilor R&M Audit, peste 60% dintre firmele cu datorii semnificative ar trebui sa apeleze sau vor apela la procedura concordatului preventiv în schimbul insolvenţei şi vor reuşi sa obţina acordul creditorilor. Legea 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv, aprobata de Parlament la sfârşitul anului trecut, va intra în vigoare miercuri, 13 ianuarie. La aceasta procedura poate recurge orice debitor care are „o buna purtare în afaceri”, respectiv nu a fost condamnat pentru infracţiuni fiscale sau nicio procedura de insolvenţa nu a fost deschisa împotriva sa. Concordatul preventiv este o forma de rezolvare a dificultaţilor financiare ale unei companii în vederea continuarii activitaţii acesteia. Concordatul preventiv presupune un contract încheiat între firma cu datorii şi creditorii care deţin cumulat cel puţin doua treimi din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, în baza unei înţelegeri amiabile. Acesta cuprinde un plan de redresare a întreprinderii aflate în dificultate, care poate include restructurarea conducerii, reducerea personalului, înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale sau puncte de lucru. „În anul 2009, multe firme şi-au negociat datoriile şi au elaborat planuri de restructurare, deci, cumva, au aplicat un fel de concordat preventiv propriu. Acum avem şi forma legala care aduce în plus protecţia, adica daca înainte o firma mergea la zece furnizori majoritari şi se înţelegea cu ei, iar cu unul singur nu reuşea sa ajunga la un punct comun, atunci acela o putea acţiona şi declanşa starea de insolvenţa/executare”, a explicat reprezentantul R&M Audit. În plus, printre prevederile de baza ale legii se afla posibilitatea ca judecătorul-sindic sa dispuna suspendarea provizorie a executarilor silite împotriva debitorului, precum şi faptul ca, pe parcursul contractului de concordat preventiv, care nu poate depaşi 18 luni, debitorul trebuie sa achite minimum 50% din datorii, ca urmare a aplicarii planului de redresare. Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, în primele 11 luni ale anului 2009, instituţia a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială 257 cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei, cu 70 de cereri mai multe decât în luna octombrie 2009. În evidenţele Fiscului figurau, la 31 noiembrie 2009, 2.134 societăţi constănţene aflate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o creanţă în sumă de 1.414.804.599 lei.